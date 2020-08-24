LGS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanır? LGS nakil 3. tercih sonuçları sorgulama
LGS tercih sonuçları için heyecan giderek artıyor. LGS nakil tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alındı. LGS 2. nakil başvurularını 17-21 Ağustos tarihinde tamamlayan adaylar heyecanla yapılacak olan açıklamayı beklemeye başladılar. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde LGS nakil sonuçları için tarih verdi. İşte detaylar…
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LGS 3. tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. LGS 2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alındı. Adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı takvim içerisinde LGS 3. tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu ve 24 Ağustos’a işaret etti. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. İşte sorgulama ekranı ve detaylar..
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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil sonuçları 24 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır.
Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
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Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç-sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar müracaat edeceklerdir.