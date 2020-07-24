LGS tercihleri, tercih ve yerleÅŸtirme kÄ±lavuzuna gÃ¶re 20 Temmuz itibariyle baÅŸladÄ± ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sÃ¼recek. LGS tercih sonuÃ§larÄ± bilgisine gÃ¶re istediÄŸi okul gelmeyen Ã¶ÄŸrenciler, 1. Nakil sÃ¼recini bekleyecek. Bu sÃ¼reÃ§te de istediÄŸi okula yerleÅŸemeyenler sonraki nakil dÃ¶nemlerini kullanacak. Ä°ÅŸte, LGS tercihleri hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler



LGS TERCÄ°H SONUÃ‡LARI VE NAKÄ°L SÃœRECÄ°



LGS tercih sonuÃ§larÄ± 10 AÄŸustos tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden aÃ§Ä±klanacak.YerleÅŸtirmeye esas nakil tercihleri ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na tercih ve yerleÅŸtirme takvimi doÄŸrultusunda 2 (iki) dÃ¶nem hÃ¢linde alÄ±nacak ve yerleÅŸtirmeye esas nakil sonuÃ§larÄ± her nakil dÃ¶neminin sonunda, 17 AÄŸustos 2020 ve 24 AÄŸustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.



SÄ±navla ve yerel yerleÅŸtirme ile Ã¶ÄŸrenci alan okullardan hiÃ§birine yerleÅŸemeyen Ã¶ÄŸrenciler Ä°l/Ä°lÃ§e Ã–ÄŸrenci YerleÅŸtirme ve Nakil KomisyonlarÄ±na baÅŸvurmalarÄ± hÃ¢linde yerel yerleÅŸtirme ile Ã¶ÄŸrenci alan okullardan kontenjan durumlarÄ± uygun olan okullara 24-26 AÄŸustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleÅŸtirilecektir.



Lise nakil iÅŸlemleri LGS tercih sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayacak. YerleÅŸtirmeye esas 1. nakil tercih baÅŸvurularÄ± 10-14 AÄŸustos tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nacak.

YerleÅŸtirmeye esas 1. nakil sonuÃ§larÄ± 17 AÄŸustos tarihinde aÃ§Ä±klanacak.



2. nakil baÅŸvurularÄ± 17 AÄŸustos ve 21 AÄŸustos tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nacak. SonuÃ§lar 24 AÄŸustosâ€™ta duyurulacak.

24-26 AÄŸustos tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda boÅŸ kalan kontenjanlara, hiÃ§bir yere yerleÅŸemeyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in Ä°l/Ä°lÃ§e Ã–ÄŸrenci YerleÅŸtirme ve Nakil KomisyonlarÄ±nca YerleÅŸtirme BaÅŸvurularÄ±nÄ±n AlÄ±nmasÄ± iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirilecek.