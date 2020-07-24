LGS tercih son gün ne zaman 2020? LGS tercihleri için son gün detaylarÄ±
LGS tercihleri ile hangi lisede eÄŸitim gÃ¶rmek istediklerini belirlemek isteyen binlerce Ã¶ÄŸrenci, son tercih tarihini merakla araÅŸtÄ±rÄ±yor. LGS tercihleri iÃ§in belirlenen son gÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan sonuÃ§lar iÃ§in yapÄ±lacak olan aÃ§Ä±klamaya kilitlenecek olan Ã¶ÄŸrenciler, buradan Ã§Ä±kacak sonuÃ§lara gÃ¶re kayÄ±tlarÄ±nÄ± yapmak Ã¼zere iÅŸlemlerini ya da nakillerini yapmak amacÄ±yla nakil tarihlerini bekleyecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman sona erecek ve tercih sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, LGS tercihleri hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler
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LGS tercihleri, tercih ve yerleÅŸtirme kÄ±lavuzuna gÃ¶re 20 Temmuz itibariyle baÅŸladÄ± ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sÃ¼recek. LGS tercih sonuÃ§larÄ± bilgisine gÃ¶re istediÄŸi okul gelmeyen Ã¶ÄŸrenciler, 1. Nakil sÃ¼recini bekleyecek. Bu sÃ¼reÃ§te de istediÄŸi okula yerleÅŸemeyenler sonraki nakil dÃ¶nemlerini kullanacak. Ä°ÅŸte, LGS tercihleri hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler
LGS TERCÄ°H SONUÃ‡LARI VE NAKÄ°L SÃœRECÄ°
LGS tercih sonuÃ§larÄ± 10 AÄŸustos tarihinde '//www.meb.gov.tr' adresinden aÃ§Ä±klanacak.YerleÅŸtirmeye esas nakil tercihleri ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na tercih ve yerleÅŸtirme takvimi doÄŸrultusunda 2 (iki) dÃ¶nem hÃ¢linde alÄ±nacak ve yerleÅŸtirmeye esas nakil sonuÃ§larÄ± her nakil dÃ¶neminin sonunda, 17 AÄŸustos 2020 ve 24 AÄŸustos 2020 tarihlerinde ilan edilecektir.
SÄ±navla ve yerel yerleÅŸtirme ile Ã¶ÄŸrenci alan okullardan hiÃ§birine yerleÅŸemeyen Ã¶ÄŸrenciler Ä°l/Ä°lÃ§e Ã–ÄŸrenci YerleÅŸtirme ve Nakil KomisyonlarÄ±na baÅŸvurmalarÄ± hÃ¢linde yerel yerleÅŸtirme ile Ã¶ÄŸrenci alan okullardan kontenjan durumlarÄ± uygun olan okullara 24-26 AÄŸustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleÅŸtirilecektir.
Lise nakil iÅŸlemleri LGS tercih sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayacak. YerleÅŸtirmeye esas 1. nakil tercih baÅŸvurularÄ± 10-14 AÄŸustos tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nacak. YerleÅŸtirmeye esas 1. nakil sonuÃ§larÄ± 17 AÄŸustos tarihinde aÃ§Ä±klanacak.
2. nakil baÅŸvurularÄ± 17 AÄŸustos ve 21 AÄŸustos tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nacak. SonuÃ§lar 24 AÄŸustosâ€™ta duyurulacak. 24-26 AÄŸustos tarihleri aralÄ±ÄŸÄ±nda boÅŸ kalan kontenjanlara, hiÃ§bir yere yerleÅŸemeyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in Ä°l/Ä°lÃ§e Ã–ÄŸrenci YerleÅŸtirme ve Nakil KomisyonlarÄ±nca YerleÅŸtirme BaÅŸvurularÄ±nÄ±n AlÄ±nmasÄ± iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
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Tercihte meslek liselerine ilgi arttÄ±
Pandeminin yÃ¼kselen yÄ±ldÄ±zÄ± olarak anÄ±lan meslek liseleri tercih dÃ¶neminde de ilgi gÃ¶rÃ¼yor. Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahmut Ã–zerâ€™in verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re bu yÄ±l sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak meslek liselerinin kontenjanÄ± yÃ¼zde 65 oranÄ±nda arttÄ±. 2019â€™da 522 meslek lisesinde yer alan 24 bin 360 kontenjana sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alÄ±ndÄ±. Bu yÄ±l ise 603 okulda yer alan 40 bin 164 kontenjana sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alÄ±nacak. Tercih sÃ¼reci devam ederken Ä°stanbulâ€™da yer alan meslek liselerini gezdik.
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YÃœZDE 1'LÄ°K DÄ°LÄ°MDEN Ã–ÄžRENCÄ° ALAN Ä°LK MESLEK LÄ°SESÄ°
BeÅŸiktaÅŸâ€™taki Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi (Ä°TÃœ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 1'lik dilimden Ã¶ÄŸrenci aldÄ±.Â BÃ¶ylece ilk kez bir meslek lisesi yÃ¼zde 1'lik dilimden Ã¶ÄŸrenci almÄ±ÅŸ oldu. Lise bu yÄ±l biliÅŸim alanÄ±na 30, elektrik elektronik alanÄ±na 30, denizcilik alanÄ±na 30 olmak Ã¼zere 90 Ã¶ÄŸrenci alacak. Okula velilerin ve adaylarÄ±n ilgisi yoÄŸun. Liseye gelenler maskeleri takÄ±lÄ± ÅŸekilde okulu geziyor. Veliler ve adaylar sosyal mesafe korunarak okulun giriÅŸindeki geniÅŸ alanda bilgilendiriliyor. KabalÄ±k gruplar geldiÄŸindeyse bilgilendirme okulun bahÃ§esinde aÃ§Ä±k havada yapÄ±lÄ±yor. Okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. HÃ¼seyin Toros geÃ§en yÄ±l liseye Antalya, Mersin, Sivas, Adana, AdÄ±yaman gibi farklÄ± illerden Ã¶ÄŸrencilerin geldiÄŸini belirtiyor. Velilerin okula yoÄŸun talebi olduÄŸunu belirten Toros, ÅŸunlarÄ± anlatÄ±yor:
"GeÃ§en yÄ±l biliÅŸim bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne yÃ¼zde 1'lik dilimden Ã¶ÄŸrenci aldÄ±k. Bu bir ilkti. Bu sene bÃ¶lÃ¼mlerin tamamÄ±nÄ± yÃ¼zde 1'lik dilimden kapatmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu meslek liselerine karÅŸÄ± tÃ¼m olumsuz algÄ±yÄ± da yÄ±kacaktÄ±r. GeÃ§en yÄ±l ilk dersimizi RektÃ¶r hocayla baÅŸlattÄ±k. Ä°TÃœ'deki fakÃ¼lte dekanlarÄ±mÄ±z Ã§ocuklarÄ±mÄ±za ders verdi. Ä°lk yÄ±l hazÄ±rlÄ±k okuyorlar. Toplam eÄŸitim sÃ¼resi beÅŸ yÄ±l. Ã‡ok yoÄŸun bir ilgi var. Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan da okulu gÃ¶rmek, yurtlarÄ± gÃ¶rmek iÃ§in gelmek isteyen var. HazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ±nda Ã§ocuklarÄ±mÄ±za Ã¼Ã§ boyutlu tasarÄ±m dersi vermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±k. Pandemi sÃ¼recinde saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ihtiyacÄ± olduÄŸu iÃ§in siperlik Ã¼rettik. YarÄ±n acil bir ihtiyaÃ§ olduÄŸunda Ã¼Ã§ boyutlu yazÄ±cÄ±larÄ±mÄ±zla yeniden destek olabiliriz."
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SAÄžLIK MESLEK LÄ°SESÄ°â€™NE TALEP VAR
BahÃ§elievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sÄ±navla alan okullardan. Okul geÃ§en yÄ±l en dÃ¼ÅŸÃ¼k yÃ¼zde 28â€™lik dilimden Ã¶ÄŸrenci aldÄ±. SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda Ã¶ÄŸrenci yetiÅŸtiren lisede ebe yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, hemÅŸire yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, saÄŸlÄ±k bakÄ±m teknisyeni alanlarÄ± var. Lise bu yÄ±l 90 Ã¶ÄŸrenci alacak. MÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± Filiz Palas, adaylarÄ±n ve velilerin bilgi almak iÃ§in okula geldiklerini sÃ¶ylÃ¼yor. Veliler en Ã§ok alanlar, eÄŸitim imkanlarÄ± ve ulaÅŸÄ±m konusunda sorular soruyor. Okulun yeni binasÄ± inÅŸaat aÅŸamasÄ±nda, bu nedenle ÅŸu anda baÅŸka bir liseyle aynÄ± binayÄ± paylaÅŸÄ±yorlar. Ã–ÄŸrenciler 10â€™uncu sÄ±nÄ±fta alan seÃ§iyorlar. 12â€™nci sÄ±nÄ±fta ise staja baÅŸlÄ±yorlar. Palas, okula talep olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Veliler maskeleri takÄ±lÄ± olarak okula gelerek okul yÃ¶neticilerinden bilgi alabiliyorlar. Sosyal mesafe kuralÄ±na uygun olarak adaylar bilgi alabilecekleri odaya tek tek alÄ±nÄ±yorlar. Telefonla bilgi alan adaylar da var. Herhangi bir yÄ±ÄŸÄ±lma yaÅŸanmÄ±yor.Â