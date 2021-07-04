LGS tercih robotu 2021: LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte LGS tercih kılavuzu bilgisi
LGS tercih robotu ve tercih tarihleri öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılar paylaşıldı. Öğrenciler e-Okul kontenjan robotu aracılığıyla tercihlerini yapacaklar. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, 2021 LGS tercih robotu ve tercih tarihleri hakkında kılavuzda yer alan bilgiler.
LGS tercih bilgileri MEB tarafından yayınlanan kılavuzda yayınlandı. Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması kılavuz bilgilerine göre 05-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. meb.gov.tr" adresinden açıklanan LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri tercihlere ışık tutacak. Öğrencilerin tercih robotu aracılığıyla merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme okullarını seçeceği süreçte, tercih robotu önem arz edecek.
YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU
Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.
YÜZDELİK DİLİME GÖRE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZAdrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.
ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZbr>