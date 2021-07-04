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Haber Giriş: 04 Temmuz 2021 - 02:47 | 

LGS tercih robotu 2021: LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte LGS tercih kılavuzu bilgisi

LGS tercih robotu ve tercih tarihleri öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılar paylaşıldı. Öğrenciler e-Okul kontenjan robotu aracılığıyla tercihlerini yapacaklar. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, 2021 LGS tercih robotu ve tercih tarihleri hakkında kılavuzda yer alan bilgiler.

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LGS tercih bilgileri MEB tarafından yayınlanan kılavuzda yayınlandı. Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması kılavuz bilgilerine göre 05-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. meb.gov.tr" adresinden açıklanan LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri tercihlere ışık tutacak. Öğrencilerin tercih robotu aracılığıyla merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme okullarını seçeceği süreçte, tercih robotu önem arz edecek.

2YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

YÜZDELİK DİLİME GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU

Yüzdelik dilime göre lise tercih robotu içerisinde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Liseleri Tercih Listesi, Özel Program ve Proje Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Tercih Listesi,Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri Tercih Listesi yer alacak.

YÜZDELİK DİLİME GÖRE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

Adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilen adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin verilmesiyle birlikte konuma yakın okulları listelemektedir.

ADRESE GÖRE LİSE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

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3LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 5 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek.

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi.

Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2020 yıllına ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

4Yerel yerleştirme nasıl yapılacak

Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

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Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

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