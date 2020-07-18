LGS tercih robotu 2020: MEB Lise yüzdelik dilim ve taban puanları ekranı
Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ailelerin ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklanmıştı. Sınav sonuçlarına göre, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak olana tercih döneminde, öğrenciler 10 adet tercih yapacaklar. LGS tercih robotundan yüzdelik dilimlerine göre yapılacak olan tercih işlemleri, 29 Temmuz'a kadar devam edecek. İşte, MEB 2020 LGS tercih robotu ve Lise yüzdelik dilim hesaplama ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavı gerçekleşen LGS'de ikinci aşama başladı. Sınav sonuçlarının geçtiğimiz günlerde belli olmasının ardından, lise yüzdelik dilim ve taban puanları tercih işlemlerine saatler kala gündeme geldi. Öğrenci ve veliler, MEB tercih robotu ekranında, bir önceki yılın LGS sonuçları ve yerleştirme puanları baz alınarak 2020 lise puanları hakkında bilgi edinecekler. İşte, MEB lise taban puan ve yüzdelik dilimler.
LGS TERCİH ROBOTU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ
LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye genelinde yüzdelik dilimi en düşük ilk 10 lise şu şekilde;
|Okul Adı
|Yabancı Dili
|Kontenjanı
|2019 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim
|2019 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim
|İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|Fransızca
|100
|0,01
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
|Almanca
|180
|0,06
|0,01
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi
|İngilizce
|150
|0,09
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|Almanca
|68
|0,11
|0,01
|İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|İngilizce
|136
|0,11
|0,01
|İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi
|İngilizce
|102
|0,11
|0,01
|İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|İngilizce
|204
|0,20
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi
|İngilizce
|170
|0,25
|0,01
|İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|Almanca
|204
|0,34
|0,06
|BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi
|İngilizce
|170
|0,36
|0,01