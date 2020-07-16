LGS tercih robotu: 2020 LGS yüzdelik dilimleri ve 2020 lise taban puanları ekranı
LGS yüzdelik dilimleri 2020-2021 sezonunda başlayacağı okullar için tercih yapmak isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. E-Okul üzerinden tercih işlemlerini yaptıktan sonra herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden onaylatacak olan öğrenciler, bu noktada LGS tercih robotu ekranından faydalanabilecek. 20-29 Temmuz arasında gerçekleşecek olan LGS tercihleri için bir önceki yılın yüzdelik dilimleri referans alınacak. Öğrenciler, LGS tercih robotu içerisinde yer alan yüzdelik dilimler aracılığıyla 10 adet tercih hakkını dolduracak ve müdürlüklerden onaylatarak tamamlayacak. Bu yıl açılan okulların yüzdelik dilimleri ise tercih robotu üzerinde yer almayacak. Ancak 1. ve 2 .Nakil dönemlerinde bu okulların ve diğer tüm liselerin yüzdelik dilimleri robotta yer almış olacak. İşte, LGS tercih robotu ve yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgiler
Lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS tercih robotu ile kolayca görüntülenebiliyor. 20 Temmuz Pazartesi günü LGS lise tercihleri için yüzdelik dilim bilgilerine ihtiyaç duyacak olan öğrenciler, MEB tercih robotu ile yüzdelik dilimleri hakkında detaylı bilgi edinebilecek. LGS yüzdelik dilimleri tercih robotu sayfasında, tercih kodu, okul adı, alan adı, öğretim süresi, kız/erkek öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili ve kontenjanı bilgisi yer alacak. İşte, LGS yüzdelik dilimleri hakkında merak edilen detaylı bilgiler
2020 LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TERCİH ROBOTU EKRANI
LGS yüzdelik dilimleri ve tercih robotu, öğrencilerin ve eğitimcilerin gündeminde yer alıyor. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri, aldıkları puan ile tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. LGS tercih robotu ile birlikte okulların en düşük yüzdelik dilimleri ve kontenjanı hakkında bilgi sahibi olacak olan öğrenciler, LGS 2020 yüzdelik dilimleri ile kendilerine en uygun okulları tercih edebilecek. Diğer taraftan tercih süreci hakkında da bilgi yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, 20-29 Temmuz tarihlerinde ilk tercihleri kabul edecek. Bu yıl tercih listesinde 10 adet okul yer alabilecek.
Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.
Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.
Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019'a ait taban puanlarına göre arama yapılabilecek.
Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2019 yılı taban puanlarına ulaşılabiliyor.
LGS TERCİH ROBOTU 2020 İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzdelik dilimleri sonraki sayfalara tıklayarak da görüntüleyebilirsiniz.
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KAYSERİ YÜZDELİK DİLİMLER VE LİSE TABAN PUANLARI 2020
|Okul Adı
|Kontenjanı
|2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi
|120
|7,63
|DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|22,05
|DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi
|120
|5,46
|KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|21,95
|KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|42,30
|KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|42,55
|KOCASİNAN / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
|238
|1,84
|KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi
|180
|0,46
|KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi
|238
|2,53
|KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi
|180
|1,01
|KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|9,60
|MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|180
|10,96
|MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|7,87
|MELİKGAZİ / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|MELİKGAZİ / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|90
|(**)
|MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|42,30
|MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|59,57
|MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|180
|17,71
|MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|15,44
|MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi
|150
|7,47
|MELİKGAZİ / Kayseri Lisesi
|238
|4,51
|MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|35,38
|MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|46,72
|MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|16,72
|MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|32,52
|MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi
|238
|3,36
|MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi
|204
|(**)
|MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi
|238
|4,79
|MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|78,97
|MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|8,52
|MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|60,56
|MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|90
|90,94
|PINARBAŞI / Pazarören Anadolu Lisesi
|170
|(**)
|TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi
|150
|9,64
|TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|45,80
|TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi
|120
|10,11
|YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi
|90
|8,88
|YAHYALI / Yahyalı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi
|90
|8,81
TRABZON YÜZDELİK DİLİMLER VE LİSE TABAN PUANLARI 2020
|Okul Adı
|Kontenjanı
|2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|AKÇAABAT / Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|90
|(**)
|AKÇAABAT / Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|90
|(**)
|AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi
|120
|2,29
|AKÇAABAT / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|76,13
|AKÇAABAT / Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|40
|(**)
|ARAKLI / Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BEŞİKDÜZÜ / Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi
|40
|(**)
|BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi
|120
|5,68
|OF / Of Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|OF / Solaklı Fen Lisesi
|120
|8,15
|ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi
|136
|8,63
|ORTAHİSAR / İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi
|180
|5,29
|ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|5,16
|ORTAHİSAR / Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|15,28
|ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|12,98
|ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi
|150
|0,95
|ORTAHİSAR / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|36,71
|ORTAHİSAR / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi
|120
|9,45
|SÜRMENE / Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi
|90
|(**)
|VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi
|120
|7,08
|YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi
|90
|1,71
KONYA YÜZDELİK DİLİMLER VE LİSE KONTENJANLARI BİLGİSİ
|Okul Adı
|Kontenjanı
|2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi
|136
|4,50
|AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi
|136
|24,23
|AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|18,34
|BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi
|136
|5,92
|BEYŞEHİR / Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|90
|99,73
|BEYŞEHİR / Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|BEYŞEHİR / Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|BOZKIR / Bozkır Anadolu Lisesi
|68
|(**)
|CİHANBEYLİ / Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi
|102
|(**)
|ÇUMRA / Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi
|102
|(**)
|EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi
|204
|4,47
|EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|75,91
|EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|31,61
|EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi
|102
|18,88
|EREĞLİ / Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|EREĞLİ / Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|EREĞLİ / TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|EREĞLİ / TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|ILGIN / Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi
|136
|8,58
|ILGIN / TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KARAPINAR / Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi
|136
|(**)
|KARAPINAR / Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|35,16
|KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|14,05
|KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|68,76
|KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|45,99
|KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|KARATAY / Karatay Fen Lisesi
|170
|1,41
|KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|180
|10,70
|KARATAY / Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi
|238
|6,04
|KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|58,68
|KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|170
|9,65
|KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|15,37
|MERAM / Konya Lisesi(Anadolu)
|340
|8,47
|MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi
|170
|0,63
|MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|25,85
|MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|36,04
|MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|MERAM / Meram Anadolu Lisesi
|272
|2,82
|MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|33,58
|MERAM / Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|15,59
|MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|15,87
|SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|27,42
|SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|16,03
|SELÇUKLU / Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|16,92
|SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi
|68
|(**)
|SELÇUKLU / Dolapoğlu Anadolu Lisesi
|102
|(**)
|SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|50,41
|SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|66,73
|SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|6,22
|SELÇUKLU / Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|3,90
|SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|17,73
|SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|25,59
|SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|29,23
|SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|23,49
|SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi
|238
|4,72
|SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|78,98
|SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi
|204
|4,30
|SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi
|170
|2,16
|SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|37,03
|SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|46,76
|SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|54,13
|SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|34,83
|SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|15,96
|SEYDİŞEHİR / Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|SEYDİŞEHİR / Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi
|150
|6,78
2020 İSTANBUL YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
|Okul Adı
|Kontenjanı
|2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|34,62
|ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|23,81
|ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi
|68
|12,35
|ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|76,16
|ATAŞEHİR / Ataşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|51,14
|ATAŞEHİR / Dr. Nurettin Erk Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|43,74
|ATAŞEHİR / Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi
|400
|7,42
|ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ATAŞEHİR / Nuri Cıngıllıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|61,81
|ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|18,29
|AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|35,19
|AVCILAR / Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|38,54
|AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|20,84
|AVCILAR / Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|21,53
|AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi
|280
|6,41
|AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|15,67
|BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|18,60
|BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|90
|24,06
|BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|15,84
|BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|44,54
|BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|32,06
|BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi
|240
|9,44
|BAĞCILAR / Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|21,53
|BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi
|400
|8,56
|BAĞCILAR / Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|31,23
|BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|238
|2,73
|BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
|200
|1,29
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|200
|3,02
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi
|160
|4,10
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|29,23
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|25,73
|BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|90
|28,67
|BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi
|280
|5,68
|BAHÇELİEVLER / İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|69,38
|BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|35,01
|BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|42,23
|BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BAHÇELİEVLER / Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|50,13
|BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi
|136
|6,87
|BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|42,49
|BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|44,78
|BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|10,88
|BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|24,54
|BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|240
|5,79
|BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|BAKIRKÖY / Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|23,54
|BAKIRKÖY / Bakırköy Nüket Ercan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|(**)
|BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi
|160
|4,30
|BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi
|68
|2,44
|BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi
|200
|7,07
|BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi
|160
|2,26
|BAŞAKŞEHİR / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|20,06
|BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|35,43
|BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|39,84
|BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|5,30
|BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|2,06
|BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|5,79
|BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi
|320
|9,73
|BAŞAKŞEHİR / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|(**)
|BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|14,83
|BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|49,47
|BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|42,44
|BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi
|320
|8,50
|BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|44,53
|BAYRAMPAŞA / İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|35,10
|BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|18,87
|BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|26,53
|BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|33,14
|BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi
|280
|4,22
|BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|12,57
|BAYRAMPAŞA / Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|14,28
|BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi
|102
|3,34
|BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi
|280
|2,69
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|40
|(**)
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
|136
|1,47
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|68
|0,11
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
|136
|0,11
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|6,78
|BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
|170
|1
|BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|50,64
|BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|46,25
|BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|46,27
|BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|8,23
|BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|11,98
|BEŞİKTAŞ / M. Ali Büyükhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|BEŞİKTAŞ / Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|36,48
|BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|60,16
|BEYKOZ / Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|136
|11,18
|BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|64,99
|BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|41,73
|BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi
|320
|3,53
|BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|37,84
|BEYLİKDÜZÜ / Gürpınar İsmail Lütfi Çakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|BEYLİKDÜZÜ / İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|96,17
|BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi
|204
|9,06
|BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
|204
|0,84
|BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|3,27
|BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi
|68
|8,66
|BEYOĞLU / Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|62,20
|BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
|100
|0,01
|BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi
|120
|5,87
|BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|82,12
|BEYOĞLU / Kabatas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|97,70
|BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi
|204
|4,72
|BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|83,29
|BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|71,07
|BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|98,49
|BÜYÜKÇEKMECE / Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|80,85
|BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|41,28
|BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|29,30
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
|180
|1,30
|BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi
|120
|19,11
|ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi
|204
|10,83
|ÇATALCA / Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|63,33
|ÇATALCA / Çatalca Şehit Halil İbrahim Gürel Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|ÇEKMEKÖY / Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|23,18
|ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi
|200
|(**)
|ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|18,83
|ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|54,42
|ÇEKMEKÖY / Taşdelen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|99,32
|ESENLER / Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|ESENLER / İstanbul Ticaret Odası 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|(**)
|ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|20,86
|ESENYURT / Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|20,62
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|23,51
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|26,30
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|14,30
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|320
|7,59
|ESENYURT / Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|47,73
|ESENYURT / Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|17,09
|ESENYURT / İhsan Nakipoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|(**)
|ESENYURT / Kıraç İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|ESENYURT / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|(**)
|ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ESENYURT / Sander Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|47,63
|EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|40,81
|EYÜPSULTAN / Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|49,97
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi
|240
|5,71
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Hacı Osman Torun Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|23,29
|EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|31,29
|EYÜPSULTAN / Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|95,98
|FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|204
|0,34
|FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|61,11
|FATİH / Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|76,91
|FATİH / Cağaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|48,28
|FATİH / Çapa Fen Lisesi
|170
|0,25
|FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|80
|3,27
|FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi
|80
|(**)
|FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|18,22
|FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|8,02
|FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
|180
|0,06
|FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|31
|FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|10,28
|FATİH / Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|FATİH / Pertevniyal Lisesi
|238
|1,50
|FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|37,05
|FATİH / Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|44,89
|FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
|280
|1,99
|FATİH / Vefa Lisesi
|204
|1,26
|GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|80
|8,66
|GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi
|200
|7,06
|GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|52,71
|GAZİOSMANPAŞA / Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|GAZİOSMANPAŞA / Kazım Karabekir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi
|280
|9,13
|GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|18,78
|GÜNGÖREN / Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|90,15
|GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi
|240
|7,80
|GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|8,21
|GÜNGÖREN / Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|51,88
|GÜNGÖREN / Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|KADIKÖY / Ahmet Sani Gezici Çok Programlı Anadolu Lisesi
|34
|57,05
|KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi
|240
|6,54
|KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi
|240
|5,12
|KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi
|200
|5,97
|KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|204
|0,20
|KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|3,60
|KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|7,62
|KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|6,71
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|9,57
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|7,75
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|2,91
|KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
|306
|0,70
|KADIKÖY / Kadıköy Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|55,08
|KADIKÖY / 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|46,66
|KAĞITHANE / Ekrem Cevahir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|41,97
|KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|77,29
|KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|KAĞITHANE / Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|KAĞITHANE / Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|24,20
|KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|84,87
|KAĞITHANE / İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|64,48
|KAĞITHANE / İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|240
|7,86
|KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi
|40
|8,39
|KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KAĞITHANE / Kağıthane İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|42,36
|KAĞITHANE / Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|53,32
|KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|31,31
|KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|60,83
|KAĞITHANE / Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|50,10
|KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|45,03
|KARTAL / Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|54,63
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|34
|1,77
|KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
|136
|1,37
|KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
|180
|1,17
|KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|120
|4
|KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi
|120
|4,83
|KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|15,55
|KARTAL / Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|97,21
|KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|32,11
|KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
|280
|2,63
|KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|55,22
|KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|46,30
|KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|36,15
|KARTAL / Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
|204
|1,93
|KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|44,13
|KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|65,24
|KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi
|280
|5,74
|KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi
|280
|7,31
|KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
|476
|(**)
|KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|40,57
|KÜÇÜKÇEKMECE / İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|68,21
|KÜÇÜKÇEKMECE / K. Çekmece Z. Mustafa Dalgıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi
|272
|(**)
|KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|80,99
|KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|99,70
|KÜÇÜKÇEKMECE / Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|87,61
|KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|99,24
|KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi
|280
|8,56
|KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|19,21
|KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|23,04
|KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|27,43
|MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|20,01
|MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|27,88
|MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi
|280
|3,49
|MALTEPE / Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|48,58
|MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi
|238
|2,96
|MALTEPE / Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|19,27
|MALTEPE / Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|94,58
|MALTEPE / Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|MALTEPE / Mediha Engizer Çok Programlı Anadolu Lisesi
|34
|94,35
|MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
|180
|2,46
|MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|22,38
|PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi
|204
|4,11
|PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi
|238
|8,67
|PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|23,48
|PENDİK / Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
|238
|7,77
|PENDİK / Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi
|34
|35,66
|PENDİK / Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|13,78
|PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|10,39
|PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|31,59
|PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi
|200
|6,08
|PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|76,35
|PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|PENDİK / Pendik İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|48,68
|PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|14,88
|PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|36,67
|PENDİK / Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|41,82
|PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|99,75
|PENDİK / Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|23,65
|PENDİK / Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|58,77
|PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|11,28
|PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|PENDİK / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|16,18
|SANCAKTEPE / Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|18,64
|SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|48,29
|SANCAKTEPE / Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi
|320
|(**)
|SANCAKTEPE / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|(**)
|SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|33,68
|SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi
|240
|12,25
|SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi
|204
|9,61
|SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi
|102
|(**)
|SARIYER / Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|22,53
|SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi
|170
|8,14
|SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
|204
|2,29
|SİLİVRİ / Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|SİLİVRİ / Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|40,64
|SİLİVRİ / Silivri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|53,94
|SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi
|280
|10,09
|SULTANBEYLİ / Fuat Sezgin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|21,49
|SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|27,27
|SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|19,08
|SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|16,92
|SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|320
|10,32
|SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|102
|19,23
|SULTANGAZİ / Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi
|102
|27,97
|SULTANGAZİ / Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|SULTANGAZİ / Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi
|170
|4,96
|ŞİLE / Şile Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|81,63
|ŞİLE / Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi
|136
|16,21
|ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|18,12
|ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|31,58
|ŞİŞLİ / Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|29,40
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi
|102
|2,94
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi
|280
|4,76
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|34,98
|ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi
|170
|7,62
|ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|35,95
|ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|53,41
|ŞİŞLİ / Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|55,06
|ŞİŞLİ / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|46,59
|ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|43,24
|TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi
|136
|4,75
|TUZLA / İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|57,87
|TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi
|238
|6,49
|TUZLA / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|25,44
|TUZLA / Tuzla Halil Türkkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|TUZLA / Tuzla Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|21,61
|TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|34,38
|TUZLA / Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|36,78
|ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi
|480
|7,11
|ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi
|238
|(**)
|ÜMRANİYE / Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|90
|(**)
|ÜMRANİYE / TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|61,10
|ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|61,46
|ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ÜMRANİYE / Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|51,36
|ÜMRANİYE / Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|50,21
|ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|14,82
|ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|74,98
|ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|9,40
|ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi
|204
|9,39
|ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
|136
|(**)
|ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|13,12
|ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
|272
|1,04
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|40,51
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|31,25
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|37,37
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|136
|0,46
|ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|7,08
|ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|8,17
|ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|5,34
|ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi
|280
|5,63
|ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi
|170
|10,73
|ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|26,55
|ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|40,29
|ÜSKÜDAR / Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|45,35
|ÜSKÜDAR / Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|63,19
|ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|15,56
|ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|160
|4,19
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi
|40
|4,64
|ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|17,50
|ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi
|170
|2,60
|ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi
|204
|6,36
|ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi
|320
|8,32
|ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|17,31
|ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|98,44
|ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|55,38
|ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi
|238
|4,85
|ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|99,75
|ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|91,21
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu İDMİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|46,97
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|(**)
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|33,93
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|62,32
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|97,90
|ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
TERCİH BAŞVURULARI 20 TEMMUZ PAZARTESİ
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek. Kılavuzda açıklanan takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları ise 16 Temmuz’da başlayacak ve 29 Temmuz’da tamamlanacak.
2020 ANKARA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
|Okul Adı
|Kontenjanı
|2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|70,47
|ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|102
|21,82
|ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|65,10
|ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|136
|21,22
|ALTINDAĞ / Ankara Lisesi
|204
|6,02
|ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|30,70
|ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|49,10
|ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|49,49
|ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|170
|13,58
|ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|40,88
|BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi
|204
|10,46
|ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi
|510
|2,94
|ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi
|150
|0,09
|ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|238
|8,85
|ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi
|170
|5,35
|ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|68
|5,54
|ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|204
|4,78
|ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|50,86
|ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|56,79
|ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi
|272
|4,33
|ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi
|306
|1,53
|ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|238
|2,73
|ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|68
|4,53
|ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|170
|3,43
|ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi
|204
|10,61
|ÇANKAYA / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|238
|2,07
|ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|36,46
|ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|30,07
|ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|30,93
|ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|68
|28,87
|ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|25,40
|ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|63,98
|ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi
|180
|7,16
|ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|13,86
|ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi
|204
|7,73
|ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|13,89
|ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|13,18
|ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|22,78
|ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|58,56
|ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi
|238
|1,93
|ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|266
|3,22
|GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi
|272
|7,33
|GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|70,28
|GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|31,13
|GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi
|102
|15,24
|KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi
|170
|6,25
|KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi
|136
|9,58
|KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|102
|23,51
|KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
|304
|5,63
|KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|35,86
|KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi
|342
|4,36
|KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|41,21
|KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|17,96
|KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|39,93
|KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi
|306
|10,22
|KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi
|306
|2,19
|KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|136
|24,29
|KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|46,07
|KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|17,75
|MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|34,63
|MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|49,72
|MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|96,50
|MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|25,05
|MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|24,23
|MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|64,79
|MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|228
|7,55
|NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi
|102
|15,70
|NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|85,24
|POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|42,33
|POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi
|204
|6,56
|PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi
|204
|0,75
|PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|20,69
|PURSAKLAR / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|54,08
|SİNCAN / Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|13,80
|SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|33,39
|SİNCAN / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|(**)
|SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
|234
|4,71
|SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|45,34
|SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|40,86
|ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi
|136
|11,28
|YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|9,75
|YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|8,08
|YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi
|442
|0,72
|YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|49,32
|YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|23,19
|YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|63,95
|YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi
|476
|1,48
|YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|24,07
|YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|12,62
|YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|40,83
|YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|31
|YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|46,93
|YENİMAHALLE / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi
|200
|(**)
|YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|45,72
|YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|10,36
|YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|240
|6,91
|YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|7,50
|YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|41,69
|YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|136
|19,72
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|28,96
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|36,75
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|40,72
2020 İZMİR YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
|Okul Adı
|Kontenjanı
|2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi
|180
|8,66
|ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|35,06
|BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|62,41
|BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|35,68
|BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|30,43
|BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|11,33
|BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi
|102
|4,40
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|76
|2,50
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|380
|2,22
|BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi
|76
|2,44
|BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|22,96
|BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|62,68
|BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|41,60
|BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|57,54
|BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|56,37
|BORNOVA / İzmir Fen Lisesi
|102
|0,11
|BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|49,80
|BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|190
|5,55
|BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi
|76
|6,03
|BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi
|90
|4,12
|BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi
|102
|0,57
|BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|62,69
|BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi
|102
|8,55
|BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|79,38
|BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|51,66
|BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|94,97
|ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi
|170
|3,11
|ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|54,75
|GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi
|34
|53,44
|GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
|120
|6,35
|GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|45,57
|GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|60,63
|GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi
|228
|3,61
|GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|63,30
|KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|136
|6,74
|KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi
|68
|7,15
|KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|62,47
|KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|96,30
|KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|99,75
|KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
|238
|4,95
|KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|152
|4,90
|KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi
|38
|5,14
|KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
|102
|83,05
|KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi
|228
|4,99
|KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|73,13
|KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|KONAK / Atatürk Lisesi
|380
|1,33
|KONAK / Atatürk Lisesi
|38
|1,45
|KONAK / Atatürk Lisesi
|38
|1,61
|KONAK / İzmir Kız Lisesi
|80
|2,92
|KONAK / İzmir Kız Lisesi
|240
|2,80
|KONAK / Konak Anadolu Lisesi
|228
|6,34
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|56,61
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|51,09
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|66,17
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|46,99
|KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|26,98
|KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|18,70
|KONAK / Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|KONAK / Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|43,50
|KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|39,23
|KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|57,91
|KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|17,02
|KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|20,49
|KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi
|114
|7,91
|MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|56,42
|MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi
|120
|4,82
|MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|34,25
|MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|36,50
|ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|53,39
|ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi
|136
|4,64
|SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|25,67
|TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi
|102
|3,82
|TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi
|136
|13,79
|TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|60,90
|TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi
|152
|8,81
|URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi
|102
|10,36
2020 BURSA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
|Okul Adı
|Kontenjanı
|2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|46,46
|GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|83,13
|GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|59,77
|İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|65,95
|İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|74,92
|İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|66,45
|İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|90,91
|İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi
|136
|16,05
|İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi
|170
|3,42
|İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|12,13
|KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|53,47
|KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi
|136
|5,23
|KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|53,83
|MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi
|340
|7,26
|MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi
|136
|5,83
|MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|95,45
|MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|71,84
|NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi
|306
|2,69
|NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|52,13
|NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|48,60
|NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|26,50
|NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|27,87
|NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|17,11
|NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi
|170
|0,68
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|30,25
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|34,39
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|22,31
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|29,85
|NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi
|170
|0,36
|ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|79,26
|ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|51,52
|OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi
|170
|3,84
|OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|39,49
|OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|40,98
|OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|43,22
|OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi
|102
|9,26
|OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|66,84
|OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi
|340
|8,92
|OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi
|340
|1,62
|OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi
|306
|5,92
|OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|50,05
|OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|18,46
|OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|39,14
|OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|(**)
|OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|51,92
|OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|180
|15,72
|OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi
|306
|6,24
|OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|35,29
|OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|150
|32,92
|OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|56,91
|OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|54,76
|OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi
|340
|3,90
|OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|36,06
|OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|90
|47,90
|OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|16,15
|OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|9,26
|YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|7,55
|YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi
|180
|15,33
|YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|49,63
|YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|54,17
|YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|70,38
|YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi
|306
|5,12
|YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|56,39
2020 ANTALYA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
|Okul Adı
|Kontenjanı
|2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|AKSU / Aksu Fen Lisesi
|238
|3,78
|AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|90
|12,33
|ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|17,64
|ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|38,08
|ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|53,16
|ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi
|238
|8,11
|ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi
|170
|2,96
|ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi
|170
|17,97
|DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi
|170
|12,17
|DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|48,45
|DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|18,26
|DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|26,86
|DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
|180
|0,72
|ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi
|170
|9,48
|FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|102
|26,16
|GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi
|150
|6,19
|GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi
|136
|7,95
|KEMER / Göynük Fen Lisesi
|170
|5,14
|KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|204
|3,29
|KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|29,77
|KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi
|204
|6,73
|KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|10,41
|KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|22,06
|KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi
|170
|13,64
|KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|18,91
|KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi
|238
|5,21
|KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|10,80
|KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|30,20
|KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi
|170
|7,98
|KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi
|136
|6,30
|KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi
|136
|16,47
|MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi
|120
|28,85
|MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi
|204
|(**)
|MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
|204
|(**)
|MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi
|170
|2,29
|MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|204
|2,60
|MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|16,77
|MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi
|238
|1,63
|MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|28,37
|MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|30,05
|MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|25,59
|SERİK / Serik Anadolu Lisesi
|238
|9,78
|SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|40,43
2020 ADANA YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
|Okul Adı
|Kontenjanı
|2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|102
|92,22
|CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi
|108
|18,83
|CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi
|180
|4,29
|CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|46,42
|CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi
|180
|15,12
|ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi
|216
|2,16
|ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi
|216
|2,66
|ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|49,11
|ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|10,04
|ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|36
|4,04
|ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|144
|3,19
|ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|47,35
|ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|53,77
|ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi
|180
|5,21
|ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi
|216
|10,28
|KOZAN / Kozan Fen Lisesi
|216
|3,74
|KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|72
|53,26
|KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|41,54
|SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi
|252
|4,35
|SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi
|180
|15,09
|SARIÇAM / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|SARIÇAM / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|180
|35,85
|SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|99,43
|SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|97,99
|SEYHAN / Adana Fen Lisesi
|144
|0,46
|SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|204
|81,49
|SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|77,90
|SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|64,03
|SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi
|216
|8,16
|SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|20,17
|SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|56,76
|SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|74,32
|SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|90
|86,81
|SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|67,81
|SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi
|216
|8
|SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi
|144
|1,35
|SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|75,45
|YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|58,67
|YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|93,71
|YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|170
|45,10
|YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi
|180
|6,18
|YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi
|216
|10,28
|YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi
|180
|8,94
2020 GAZİANTEP YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI
|Okul Adı
|Kontenjanı
|2019 Yılı En Düşük Yüzdelik Dilim
|İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi
|204
|7,64
|İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|İSLAHİYE / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|NİZİP / Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|90
|27,17
|NİZİP / Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|(**)
|NİZİP / Hasan Çapan Anadolu Lisesi
|170
|19,97
|NİZİP / Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|53,67
|NİZİP / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|41,25
|NİZİP / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|NİZİP / Nizip Fen Lisesi
|204
|6,50
|NİZİP / Nizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|60,01
|NİZİP / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi
|204
|21,85
|NURDAĞI / Nurdağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|(**)
|OĞUZELİ / Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|(**)
|ŞAHİNBEY / Abdülhamithan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|(**)
|ŞAHİNBEY / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|18,21
|ŞAHİNBEY / Gaziantep Lisesi
|374
|12,77
|ŞAHİNBEY / Gülşen Batar Anadolu Lisesi
|408
|11,74
|ŞAHİNBEY / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|53,79
|ŞAHİNBEY / İ.M.K.B. Anadolu Lisesi
|238
|10,01
|ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|45,66
|ŞAHİNBEY / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|55,12
|ŞAHİNBEY / Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|(**)
|ŞAHİNBEY / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi
|238
|8,09
|ŞAHİNBEY / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|14,45
|ŞAHİNBEY / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|30
|(**)
|ŞAHİNBEY / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|180
|29,11
|ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|46,59
|ŞAHİNBEY / Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|68
|30,89
|ŞAHİNBEY / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi
|136
|(**)
|ŞAHİNBEY / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|24,94
|ŞAHİNBEY / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|ŞAHİNBEY / Şehit Karayılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi
|204
|2,11
|ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi
|204
|2,92
|ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi
|204
|6,72
|ŞEHİTKAMİL / Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|60
|(**)
|ŞEHİTKAMİL / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|69,83
|ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi
|476
|5,50
|ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|204
|15,63
|ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|32,04
|ŞEHİTKAMİL / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|43,28
|ŞEHİTKAMİL / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi
|170
|(**)
|ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|51,69
|ŞEHİTKAMİL / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|61,93
|ŞEHİTKAMİL / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|60
|(**)
|ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|64,16
|ŞEHİTKAMİL / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|30
|(**)
|ŞEHİTKAMİL / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|47,09
|ŞEHİTKAMİL / Servi Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|34
|59,91
|ŞEHİTKAMİL / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|150
|19,29
|ŞEHİTKAMİL / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|120
|22,49
|ŞEHİTKAMİL / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi
|408
|11,96
|ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi
|204
|1,19
|ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi
|272
|3,81