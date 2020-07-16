LGS tercih robotu: 2020 LGS yüzdelik dilimleri ve 2020 lise taban puanları ekranı

SINAV PUANI İLE OKUL TERCİH SAYISI 5’TEN 10’A ÇIKTI Kılavuzda dikkat çeken bir iyileştirme merkezi sınav puanı ile okul tercihinde tercih edilebilecek okul sayısının 5’den 10’a çıkartılması. Geçen yıl öğrencilerin 5 okul tercih hakları vardı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde 5 okul tercihi velileri ve öğrencileri sıkıntıya sokuyordu. Tercih edebilecekleri çok okul olmasına rağmen bu sayı az geliyordu. Bu yıl MEB’in bu sıkıntıda iyileştirmeye gittiği görülüyor. Merkezi sınav puanı ile okul tercihinde öğrenciler artık 10 okul tercih edebilecekler. Bu iyileştirme velileri ve öğrencileri rahatlatacak.Böylece, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere t