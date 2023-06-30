×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 || LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? MEB LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı!

Güncelleme Tarihi:

#LGS Tercih Kılavuzu 2023#LGS Terichleri#LGS Tercih
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 15:29

LGS tercih kılavuzu 2023, meb.gov.tr'de yayınlandı. Öğrencilerin heyecanla beklediği tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? soruları araştırılmaya başlandı. Liselere giriş kapsamında 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sonuçları 23 Haziran tarihinde açıklanmıştı. "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası öğrenciler LGS tercih işlemlerine başlayacak. E okul üzerinden yapılacak olan LGS tercihlerinde kılavuzda yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimler önem arz edecek.Peki, LGS tercihleri ne zaman, başladı mı? LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte, LGS tercih kılavuzu görüntüleme ekranı ve tercih tarihleri hakkında bilgiler.

1/5LGS TERCİH KILAVUZU 2023 || LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır MEB LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. Adaylar belirlenen tarihlerde LGS tercih kılavuzu üzerinden lise tercihlerini yapacaklar. Peki, LGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? MEB LGS tercih kılavuzu 2023

2/5LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. Buna göre, liselere giriş için tercihler 3-19 Temmuz'da yapılacak.

3/5LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4/5LGSDE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler; istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk, öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtecek.

5/5Merkezî yerleştirme nasıl yapılacak

Merkezî yerleştirme nasıl yapılacak?

Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#LGS Tercih Kılavuzu 2023#LGS Terichleri#LGS Tercih