LGS TERCİH KILAVUZU 2023 | LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Beklenen gün geldi!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?
Tekin, açıklamasında şunları söyledi: Bakanlığımız bahar yarı yılının derslerini sınav kapsamının dışında tutmuştu. Tercih sürecinde bir değişiklik yok. 3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler. Ülkemize, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu vesileyle sınavda görev alan 380 bin öğretmenimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tercih sürecinde hem tercih robotlarımız hem tercih rehberlerimiz okullarımızda da gençlerimize, çocuklarımıza rehberlik etmeye çalışacaklar; tercihlerinde kendilerine yardımcı olacaklar. Dediğim gibi, inşallah, sağlıklı bir süreci hep beraber atlatırız.