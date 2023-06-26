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LGS TERCİH KILAVUZU 2023 | LGS tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak? Beklenen gün geldi!

Güncelleme Tarihi:

#LGS Tercih Kılavuzu#MEB#LGS Tercihleri Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 00:33

LGS tercih kılavuzu 2023 için gözler MEB.gov.tr'den gelecek duyuruya çevrildi. Liselere giriş kapsamında 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sonuçları 23 Haziran tarihinde açıklandı. "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası öğrenciler LGS tercih işlemlerine başlayacak. E okul üzerinden yapılacak olan LGS tercihlerinde kılavuzda yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimler önem arz edecek. Bakan Tekin yaptığı açıklamada LGS lise tercihlerinin 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceğini söylemiş, LGS tercih kılavuzu için de tarih vermişti. Peki, LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri hakkında bilgiler.

1/5LGS TERCİH KILAVUZU 2023 | LGS tercihleri ne zaman başlayacak MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, saat kaçta yayınlanacak Beklenen gün geldi

LGS tercihleri ne zaman sorusu veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşen LGS sınavının ardından LGS tercihleri için geri sayım başladı. Yapılan son açıklamaya göre temmuz ayı içerisinde MEB LGS tercihleri başlayacak. LGS tercih kılavuzu ise bu hafta yayımlanacak. Adaylar belirlenen tarihlerde LGS tercih kılavuzu üzerinden lise tercihlerini yapacaklar. Peki, LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, 2023 LGS tercih kılavuzu hakkında bilgiler.

2/5LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK

LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin LGS tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih belli oldu.

Bakan Tekin; 8'inci sınıf öğrencilerinin yüzde 82'sinin, yaklaşık 1 milyon civarında öğrencinin sınava girdiğini anımsatarak "Sınav sonuçlarını ilan ettikten sonra kılavuzumuzu da 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceğiz. Bir hususun altını çizeyim: Normal koşulda kılavuzu bugün ilan edecektik ancak kılavuzumuzda, 'özellikle deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları tolere etmeye, tamir etmeye katkısı olabilecek pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz?' diye düşündük. Yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıkları kılavuza derç edebilmek açısından kılavuzumuzu pazartesi günü yayınlamış olacağız." dedi.

3/5LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023?

Tekin, açıklamasında şunları söyledi: Bakanlığımız bahar yarı yılının derslerini sınav kapsamının dışında tutmuştu. Tercih sürecinde bir değişiklik yok. 3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler. Ülkemize, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu vesileyle sınavda görev alan 380 bin öğretmenimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tercih sürecinde hem tercih robotlarımız hem tercih rehberlerimiz okullarımızda da gençlerimize, çocuklarımıza rehberlik etmeye çalışacaklar; tercihlerinde kendilerine yardımcı olacaklar. Dediğim gibi, inşallah, sağlıklı bir süreci hep beraber atlatırız.

4/5LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.

5/5LGSDE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

LGS tercih sayısı geçen yıl 20 olarak belirlenmişti. Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmişti.

Bu yıl da LGS tercih sayısının aynı olması bekleniyor. MEB tercih kılavuzu ile detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

 

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