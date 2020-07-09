LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı 2020? Lise taban puanları!
Lise taban puanları, 2020 LGS sınavının ardından öğrenci ve velilerin gündemine gelmeye başladı. 16 Temmuz 2020 tarihinde sonuçları açıklanacak olan LGS'de öğrenciler, tercih işlemlerini LGS 2020 yüzdelik dilim ve taban puanlarına göre gerçekleştirecek. LGS 2020 yüzdelik dilimleri MEB'in internet sitesinde yayınlanacak. Peki, LGS kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte, MEB 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle ilgili bilgiler.
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20 Haziran'da binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS'de sınav sonuçları 16 Temmuz tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Merkezi sınavın değerlendirme sonuçları beklenirken, gözler tercih işlemlerine çevrildi. 2020 lise puanları, tercih kılavuzuyla beraber ilerleyen günlerde açıklanacak. Öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberi bakanlık tarafından ilan edilecek. İşte, LGS yüzdelik dilimleriyle ilgili ayrıntılar.
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LİSE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Lise taban puanları, tercih tarihlerinin başlaması ile beraber belli oluyor. Öğrenciler kendi puanlarına ve okulların açıklanan puanlarına bakarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Henüz 2020 lise puanları açıklanmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.
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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.
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Geçtiğimiz yıl MEB, LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.
Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.