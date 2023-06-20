LGS sınavı 2023 yılı 4 Haziran'da gerçekleşti. Şimdi ise gözler LGS sonuçları ve taban puanları 2023 ile ilgili açıklamalara çevrildi. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri her sene ilan ediliyor. Geçtiğimiz yıl 2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayımlanmıştı. LGS taban puanları belli oldu mu, yüzdelik dilimler ne zaman açıklanır ? İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları 2023 detayları...