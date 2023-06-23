LGS TABAN PUANLARI 2023

LGS tercihleri 2023, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. LGS sınav sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler LGS taban puanları 2023 hakkında yapılacak olan açıklamalara çevrildi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde iki oturumda gerçekleşti. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri her sene ilan ediliyor. Geçtiğimiz yıl 2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayımlanmıştı. İşte il il MEB LGS taban ve tavan puanları...