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LGS TABAN PUANLARI 2023 | LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak? (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları)

Güncelleme Tarihi:

#LGS Taban Puanları#Lise Yüzdelik Dilimler#Meb
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 19:59

LGS taban puanları 2023 ortaöğretim sınavının ardından veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 4 Haziran'da düzenlenen LGS sınavı sonrası sonuç beklentileri artarken, lise yüzdelik dilim ve taban puan araştırmaları da başladı. MEB takvimine göre 2023 LGS sınav sonuçları 26 Haziran tarihinde açıklanacak ve öğrenciler aldıkları puanlara göre lise tercihlerine başlayacak. LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler 2022 yılı bilgileri de bu aşamada önem arz edecek. Peki, LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimler belli oldu mu, ne zaman açıklanacak 2023? İşte Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/7LGS TABAN PUANLARI 2023 | LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları)

MEB LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 4 Haziran'da düzenlenen LGS sınav sonrası gündeme geldi. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri her sene belli oluyor. MEB takvimine göre bu seneki LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Sonuç açıklamasından sonra ise tercihler başlayacak. 2023 yılı LGS taban puanları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayımlanmıştı. İşte il il liselerin taban ve tavan puanları hakkında yapılan açıklama....

2/7LGS TABAN PUANLARI 2023

LGS TABAN PUANLARI 2023

Lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bu yıl ise sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi öncesinde MEB tarafından açıklama yapılması bekleniyor. İşte 2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi

3/7LGS TABAN PUANLARI 2023 | LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları)

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4/7YÜZDELİK DİLİM NEDİR

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.

5/7LGS TABAN PUANLARI 2023 | LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları)

Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.

6/7LGS TABAN PUANLARI 2023 | LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları)

Tercih işlemlerini yaparken adaylar yüzdelik dilimlerden ve geçtiğimiz yılın taban puanlarından faydalanacaklar.

7/7LGS TABAN PUANLARI 2023 | LGS taban puanları ve lise yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları)
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#LGS Taban Puanları#Lise Yüzdelik Dilimler#Meb