LGS TABAN PUANLARI 2023

MEB LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri 4 Haziran'da düzenlenen LGS sınav sonrası gündeme geldi. Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri her sene belli oluyor. MEB takvimine göre bu seneki LGS sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Sonuç açıklamasından sonra ise tercihler başlayacak. 2023 yılı LGS taban puanları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl 2022 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri MEB tarafından yayımlanmıştı. İşte il il liselerin taban ve tavan puanları hakkında yapılan açıklama....