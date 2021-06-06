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Haber Giriş: 06 Haziran 2021 - 16:09 | 

LGS soruları ve cevapları uzmanlar tarafından değerlendirildi.. İşte, LGS 2021 soru yorumları ve değerlendirmeleri

LGS soruları ve cevapları öğrenciler tarafında merakla araştırılırken, uzmanların da odağında yer aldı. LGS sorularını yorumlayan uzman öğretmenler, soruların zorluğu ve kolaylığını gözden geçirdi. LGS soruları için dikkat ölçen türde olduğunu ifade eden uzmanlar, soruların açık ve net olduğunu ifade etti. İşte, LGS soruları ve cevapları için uzman yorumları ve detaylı bilgiler

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LGS soruları ve cevapları, 6 Haziran Pazar günü gerçekleşen sınavların ardından öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. LGS soruları ve cevapları kapsamında sınavda işaretlediği cevapları gözden geçirecek olan öğrenciler, bu kapsamda puanlarını hesaplayabilecek. Peki, LGS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, MEB'in plan ve programına göre LGS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak sorusuna yönelik bazı detaylar

2LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Müdürlüğü tarafından erişime açıldı:

 

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

3LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde erişime açılacak.

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Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının vesonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş)iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itirazbölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.

5BAKAN SELÇUKTAN AÇIKLAMA

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Tüm Türkiye’de 1 milyon 243 bin 801 öğrenci ve ailesinin yaşadığı LGS heyecanına Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ortak oldu. Sınav bitimine yakın bir saatte Ankara Öveçler’de bulunan İzzet Latif Aras Ortaokuluna giden Bakan Selçuk, okul bahçesinin dışında bulunan veliler ile sohbet etti. Salgın döneminde sınav hazırlıkları, uzaktan eğitim süreciyle ilgili velilerle görüş alışverişinde bulunan Selçuk, ailelerle birlikte gençleri bekledi.

Sınav sonrasında okul bahçesine çıkan öğrenciler, Bakan Selçuk’un ziyaret sürprizi ile karşılaştı. Sınav değerlendirmelerini Ziya Öğretmen ile paylaşan öğrenciler, birlikte bol bol fotoğraf da çektirdi. Normalde 3800 civarında okulda sınav yapılırken son iki yıldır öğrencilerin kendi okullarında ya da evlerine en yakın okulda sınava girebilmeleri için sınav yapılan okul sayısının yaklaşık 18 bine çıkarıldığını belirten Selçuk, “Sınav öncesinde de, sonrasında da çocuklarımızla birlikteyiz.” dedi.

Sınav sonuçlarının 30 Haziran’da açıklanacağını hatırlatan Selçuk, yerleştirme döneminde rehberlik hizmetleri ile öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

6LGS SORULARI VE CEVAPLARI DEĞERLENDİRİLDİ

LGS SORULARI VE CEVAPLARI DEĞERLENDİRİLDİ

YORUM GÜCÜNE DAYALI BİR SINAV
Sermin Çamaşlıoğlu (Türkçe Bölüm Başkanı): 2021 LGS, anlam ve yorum ağırlıklı bir sınav olarak hazırlanmış. MEB’in daha önce belirttiği gibi kısa metinler seçilmiş. Öğrencilerimizin sınavın Türkçe bölümünde süre sıkıntısı yaşamadıklarını ve sınavı rahatça çözüp kontrol edebildiklerini düşünüyoruz. 1-2 eleyici ve dikkat gerektiren soru dışında öğrencileri çok zorlamayacak bir sınav olarak değerlendirebiliriz ancak daha önce belirtilen yazım kuralları, noktalama işaretleri, metin türleri ve söz sanatları konularından soru gelmemiş olması dikkat çekici. Ezbere değil; okuma, anlama ve yorum gücüne dayalı bir sınav oldu.

SORU DAĞILIMI DENGELİ
Muhlise Barçak (Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı): Sorular açık anlaşılır ve işlenen müfredata uygun, dağılım ise kazanımlara göre dengeli. Öğrencilerin verilen bilgiyi analiz etme yani düşünme ve yorumlama becerisi ölçülmüş. Bunun yanı sıra öğrencinin kavram ve tarihsel bilgisi iyi sorgulamış.
SINAV GEÇEN YILA GÖRE KOLAY
Seval Serçe (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı): Sınav, dersin müfredatı ile uyumlu. Sorular kavram bilgisinden ziyade okuduğunu yorumlamaya dayalı olarak oluşturulmuş. Farklı kazanımları ölçen bir sınav olmakla beraber, soruların peygamberin yaşam biçimini vurgular tarzda ve ahlaka dayalı sorular olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıllardaki sınavlara baktığımızda bu seneki sınavın daha kolay olduğu söylenebilir.

SORULAR AÇIK VE ANLAŞILIR
Nurşah Şar (İngilizce Bölüm Başkanı): İngilizce dersi soruları, müfredata uygun. Sınav belirlenen İngilizce seviyesine göre hazırlanmış, sorular dengeli dağıtılmış. Soruların tümü açık ve anlaşılır yazılmış. Öğrencilerin okuma anlama, analitik düşünme ve yorumlama becerileri ölçülmüş.

Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları LGS sözel sorularını şöyle değerlendirdi:

DİKKAT VE ODAK GEREKTİREN SINAV
Tülay Uğurludural (Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı): Bu yılki Liseler Geçiş Sistemi (LGS) Türkçe sınavının, konu kapsamı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda daraltılan kazanım içeriğine uygun sorulardan oluşmuş. Sınavda okuma anlama sorularına ağırlık verildi; metin türleri, dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine ait sorulara hiç yer verilmemiş. Türkçe sınavında daha çok kısa metinlerden oluşan klasik soru tiplerine yer verilmiş olmakla birlikte bazı soruların çeldiriciliğinin oldukça kuvvetli. Sözcük dağarcığı zengin ve kavram bilgisine sahip öğrenciler, metin sorularında daha kolay çıkarımda bulunabilmişler. Tablo ve grafik soruları, aynı zamanda dikkati de ölçtüğü için bu soruların sınavın ayırt edici soruları olduğu söylenebilir. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısına dikkat edip odaklanarak okuyan, anahtar ifadeleri göz önünde tutarak metni değerlendiren öğrenciler; bu sorularda öne çıkacaktır. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme ve analiz yapma becerilerini ölçen metinler, tablo ve grafik yorumlama soruları sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de test çözüm tekniklerini uygulayabilmeyi gerekli kılıyor. LGS Türkçe soruları, kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, sözcük bilgisine ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koyuyor.

DİKKATİ ÖLÇEN VE YORUMA DAYALI SORULARLA KARŞILAŞTIK
Yasemin Arayan (Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı): Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sınavda yer alan tüm sorular 8’inci sınıf öğretim programına ait kazanımlarından oluşuyor. Ancak son üniteden soru sorulmamış. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiş. Sınavda direkt bilgi soruları değil de daha çok öğrencinin yorumlama, analiz becerilerini ölçen sorular sorulmuş. Bu doğrultuda değerlendirdiğimizde geçen yıllara göre yoruma dayalı sorulara daha fazla yer verildiği söylenebilir. İrade ile ilgili soruda metnin iyi yorumlanmaması durumunda öğrenci çeldirici seçeneğe gidebilecektir.  Öğrenciler sınav genelindeki tüm sorularda soru köküne dikkat ettikleri takdirde doğru cevaba rahatlıkla ulaşabileceklerdir.

SORULARDAKİ FARK, HARİTA VE KRONOLOJIK DİZİNLE KENDİNİ GÖSTERDİ
Ferda Gençel - Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı: T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2021 LGS soruları incelendiğinde; 7’nci ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesi hariç diğer bütün üniteleri kapsayan bir sınav olmuş. 2021 LGS soruları öğrenciler tarafından uzun gibi görünse de kazanımlara ait bilgilere hâkim olan öğrencilerin yapabileceği yeni nesil sorular da var. Ayrıca MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşıyor. Daha önceki yıllarda MEB’in örnek sorularında yer almasına rağmen bu yıla kadar LGS’de karşılaşılmayan harita okuma ve yorumlama becerisi, kronolojik dizin soruları yeni nesil sorular olarak yer almış. Atatürk Dönemi Türk dış politikası ile ilgili harita sorusu sınavın tek öncüllü sorusudur. Bu soruda öğrencilerin haritayı yorumlama becerisi önem kazanmış. Amasya Genelgesi kazanımı ile ilgili soruda konuya hâkim olmayan öğrenci güçlü çeldiriciye takılıp yanlış cevap verebilir. Daha önceki yıllarda Birinci Dünya Savaşı’ndaki cepheleri sorgulatan sorulardan farklı olarak; son dönemlerde gündemde yer alan Irak Cephesi içerisinde yaşanan Kutü-l Amare Zaferi ile ilgili bir soru sorulmuş. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin temel taşı olan kavram bilgisine sahip öğrencilerin yapabileceği sorular da sınavda görülüyor. Anlama düzeyindeki sorularının çoğunlukta olduğu, öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri becerileri ölçen soruların mevcut olduğu söylenebilir. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, harita okuma becerisi gelişmiş olan, örnek soruları dikkate alan öğrencinin çözebileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkün. 

 ORULAR ÖĞRENCİLERİN İLGİLİSİ ÇEKECEK İÇERİKLERDEN OLUŞMUŞ
Talar Donikoğlu (Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı): LGS 2021 İngilizce soruları MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla içerik olarak da görsel ve sayfa yerleşimi olarak da benzerlik gösteriyor. Görsellere ve tablolara ağırlık verilen sorularda öğrencilerin tabloda verilen bilgileri kullanarak çıkarım yapma becerileri ölçülmüş. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş diyaloglara dayalı sorularda öğrencilerin dikkatlerini ölçen, sorunun tamamını ve tüm seçenekleri dikkatle okumalarını gerektiren sorular vardır. Geçen yıla kıyasla paragraf okuma sorularından çok öğrencilerin ilgilisi çekecek içeriklerden oluşan görsel ve tablolu sorulara yer verilmiştir. Sorular, öğrencilerin yorum becerilerini ortaya çıkarırken dikkatlerini de ölçmekte olup sınavdaki tüm sorular net ve anlaşılır bir şekilde kazanımlara dengeli olarak dağılmış. Kelime bilgisi bağlam içerisinde verilerek ölçülürken, dilbilgisi İngilizce’nin sarmal gelen yapısından dolayı dolaylı olarak soruların içinde yer almaktadır. Ancak dilbilgisini ölçen soru bulunmuyor. Sorular, konuya hakim olan öğrencilerin üzerinde çok zaman harcamadan çözebilecekleri cevabı net olan sorular.  Sınavın içeriği öğrencilerin yaş grubu ve ilgi alanlarına uygun konular, görseller ve günlük konuşmalardan oluşuyor. Öğrencilerin en temel akıl yürütme becerilerini kullanarak rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardan oluşan bir sınav oluşturulmuş. 

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