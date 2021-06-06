LGS soruları ve cevapları uzmanlar tarafından değerlendirildi.. İşte, LGS 2021 soru yorumları ve değerlendirmeleri

LGS SORULARI VE CEVAPLARI DEĞERLENDİRİLDİ YORUM GÜCÜNE DAYALI BİR SINAV

Sermin Çamaşlıoğlu (Türkçe Bölüm Başkanı): 2021 LGS, anlam ve yorum ağırlıklı bir sınav olarak hazırlanmış. MEB’in daha önce belirttiği gibi kısa metinler seçilmiş. Öğrencilerimizin sınavın Türkçe bölümünde süre sıkıntısı yaşamadıklarını ve sınavı rahatça çözüp kontrol edebildiklerini düşünüyoruz. 1-2 eleyici ve dikkat gerektiren soru dışında öğrencileri çok zorlamayacak bir sınav olarak değerlendirebiliriz ancak daha önce belirtilen yazım kuralları, noktalama işaretleri, metin türleri ve söz sanatları konularından soru gelmemiş olması dikkat çekici. Ezbere değil; okuma, anlama ve yorum gücüne dayalı bir sınav oldu.



SORU DAĞILIMI DENGELİ

Muhlise Barçak (Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı): Sorular açık anlaşılır ve işlenen müfredata uygun, dağılım ise kazanımlara göre dengeli. Öğrencilerin verilen bilgiyi analiz etme yani düşünme ve yorumlama becerisi ölçülmüş. Bunun yanı sıra öğrencinin kavram ve tarihsel bilgisi iyi sorgulamış.

SINAV GEÇEN YILA GÖRE KOLAY

Seval Serçe (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı): Sınav, dersin müfredatı ile uyumlu. Sorular kavram bilgisinden ziyade okuduğunu yorumlamaya dayalı olarak oluşturulmuş. Farklı kazanımları ölçen bir sınav olmakla beraber, soruların peygamberin yaşam biçimini vurgular tarzda ve ahlaka dayalı sorular olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıllardaki sınavlara baktığımızda bu seneki sınavın daha kolay olduğu söylenebilir.



SORULAR AÇIK VE ANLAŞILIR

Nurşah Şar (İngilizce Bölüm Başkanı): İngilizce dersi soruları, müfredata uygun. Sınav belirlenen İngilizce seviyesine göre hazırlanmış, sorular dengeli dağıtılmış. Soruların tümü açık ve anlaşılır yazılmış. Öğrencilerin okuma anlama, analitik düşünme ve yorumlama becerileri ölçülmüş.



Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanları LGS sözel sorularını şöyle değerlendirdi:



DİKKAT VE ODAK GEREKTİREN SINAV

Tülay Uğurludural (Bahçeşehir Koleji Türkçe Bölüm Başkanı): Bu yılki Liseler Geçiş Sistemi (LGS) Türkçe sınavının, konu kapsamı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda daraltılan kazanım içeriğine uygun sorulardan oluşmuş. Sınavda okuma anlama sorularına ağırlık verildi; metin türleri, dil bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine ait sorulara hiç yer verilmemiş. Türkçe sınavında daha çok kısa metinlerden oluşan klasik soru tiplerine yer verilmiş olmakla birlikte bazı soruların çeldiriciliğinin oldukça kuvvetli. Sözcük dağarcığı zengin ve kavram bilgisine sahip öğrenciler, metin sorularında daha kolay çıkarımda bulunabilmişler. Tablo ve grafik soruları, aynı zamanda dikkati de ölçtüğü için bu soruların sınavın ayırt edici soruları olduğu söylenebilir. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısına dikkat edip odaklanarak okuyan, anahtar ifadeleri göz önünde tutarak metni değerlendiren öğrenciler; bu sorularda öne çıkacaktır. Okuma anlama sorularının ağırlıkta olduğu bu sınavda akıl yürütme ve analiz yapma becerilerini ölçen metinler, tablo ve grafik yorumlama soruları sınavın belirleyici soruları olarak öğrencilerde hem dikkatli okuma hem de test çözüm tekniklerini uygulayabilmeyi gerekli kılıyor. LGS Türkçe soruları, kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, sözcük bilgisine ve soru çözüm tekniklerine hâkim olmanın önemini ortaya koyuyor.



DİKKATİ ÖLÇEN VE YORUMA DAYALI SORULARLA KARŞILAŞTIK

Yasemin Arayan (Bahçeşehir Koleji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı): Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sınavda yer alan tüm sorular 8’inci sınıf öğretim programına ait kazanımlarından oluşuyor. Ancak son üniteden soru sorulmamış. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiş. Sınavda direkt bilgi soruları değil de daha çok öğrencinin yorumlama, analiz becerilerini ölçen sorular sorulmuş. Bu doğrultuda değerlendirdiğimizde geçen yıllara göre yoruma dayalı sorulara daha fazla yer verildiği söylenebilir. İrade ile ilgili soruda metnin iyi yorumlanmaması durumunda öğrenci çeldirici seçeneğe gidebilecektir. Öğrenciler sınav genelindeki tüm sorularda soru köküne dikkat ettikleri takdirde doğru cevaba rahatlıkla ulaşabileceklerdir.



SORULARDAKİ FARK, HARİTA VE KRONOLOJIK DİZİNLE KENDİNİ GÖSTERDİ

Ferda Gençel - Bahçeşehir Koleji Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı: T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2021 LGS soruları incelendiğinde; 7’nci ünite olan “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” ünitesi hariç diğer bütün üniteleri kapsayan bir sınav olmuş. 2021 LGS soruları öğrenciler tarafından uzun gibi görünse de kazanımlara ait bilgilere hâkim olan öğrencilerin yapabileceği yeni nesil sorular da var. Ayrıca MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik taşıyor. Daha önceki yıllarda MEB’in örnek sorularında yer almasına rağmen bu yıla kadar LGS’de karşılaşılmayan harita okuma ve yorumlama becerisi, kronolojik dizin soruları yeni nesil sorular olarak yer almış. Atatürk Dönemi Türk dış politikası ile ilgili harita sorusu sınavın tek öncüllü sorusudur. Bu soruda öğrencilerin haritayı yorumlama becerisi önem kazanmış. Amasya Genelgesi kazanımı ile ilgili soruda konuya hâkim olmayan öğrenci güçlü çeldiriciye takılıp yanlış cevap verebilir. Daha önceki yıllarda Birinci Dünya Savaşı’ndaki cepheleri sorgulatan sorulardan farklı olarak; son dönemlerde gündemde yer alan Irak Cephesi içerisinde yaşanan Kutü-l Amare Zaferi ile ilgili bir soru sorulmuş. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin temel taşı olan kavram bilgisine sahip öğrencilerin yapabileceği sorular da sınavda görülüyor. Anlama düzeyindeki sorularının çoğunlukta olduğu, öğrencilerin muhakeme gücünü ortaya koyan ve çıkarım yapabilecekleri becerileri ölçen soruların mevcut olduğu söylenebilir. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözme alışkanlığı olan, ders kitabını takip eden, harita okuma becerisi gelişmiş olan, örnek soruları dikkate alan öğrencinin çözebileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkün.



ORULAR ÖĞRENCİLERİN İLGİLİSİ ÇEKECEK İÇERİKLERDEN OLUŞMUŞ

Talar Donikoğlu (Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı): LGS 2021 İngilizce soruları MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla içerik olarak da görsel ve sayfa yerleşimi olarak da benzerlik gösteriyor. Görsellere ve tablolara ağırlık verilen sorularda öğrencilerin tabloda verilen bilgileri kullanarak çıkarım yapma becerileri ölçülmüş. Günlük hayatla ilişkilendirilmiş diyaloglara dayalı sorularda öğrencilerin dikkatlerini ölçen, sorunun tamamını ve tüm seçenekleri dikkatle okumalarını gerektiren sorular vardır. Geçen yıla kıyasla paragraf okuma sorularından çok öğrencilerin ilgilisi çekecek içeriklerden oluşan görsel ve tablolu sorulara yer verilmiştir. Sorular, öğrencilerin yorum becerilerini ortaya çıkarırken dikkatlerini de ölçmekte olup sınavdaki tüm sorular net ve anlaşılır bir şekilde kazanımlara dengeli olarak dağılmış. Kelime bilgisi bağlam içerisinde verilerek ölçülürken, dilbilgisi İngilizce’nin sarmal gelen yapısından dolayı dolaylı olarak soruların içinde yer almaktadır. Ancak dilbilgisini ölçen soru bulunmuyor. Sorular, konuya hakim olan öğrencilerin üzerinde çok zaman harcamadan çözebilecekleri cevabı net olan sorular. Sınavın içeriği öğrencilerin yaş grubu ve ilgi alanlarına uygun konular, görseller ve günlük konuşmalardan oluşuyor. Öğrencilerin en temel akıl yürütme becerilerini kullanarak rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardan oluşan bir sınav oluşturulmuş.