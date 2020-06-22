LGS soruları ve cevapları nasıl öğrenilir? LGS soruları ve cevapları sorgulama görüntüleme sayfası

LGS soruları ve cevap anahtarı sınavdan hemen sonra gündeme gelmişti. Öğrencilere sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 soru sorulmuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın soruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kısa bir sürede erişime açıldı.İşte LGS soruları ve cevapları görüntüleme sayfası...



2020 yılına ait LGS soruları ve cevap anahtarı MEB tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Sabah saat 09:30'da başlayan LGS'nin ilk oturumunda Türkçe, inkılap, din kültürü ve yabancı dil; öğlen 11:30'da başlayan ikinci oturumda ise matematik ve fen bilgisi derslerinden sorular sorulmuştu. 20 Haziran Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar öncesinde alacakları puana dair bir öngörüde bulunmak isteyen öğrenciler, LGS soruları ve cevap anahtarını inceliyor. İşte MEB sözel ve sayısal LGS soru ve cevapları ekranı...



LGS soru- cevap duyurusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan geldi. Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklamada bulunanSelçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.