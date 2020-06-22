LGS soruları ve cevapları nasıl öğrenilir? LGS soruları ve cevapları sorgulama görüntüleme sayfası
LGS soruları ve cevap anahtarı MEB tarafından erişime açıldı. http://meb.gov.tr'den yayımlanan 2020 LGS soru ve cevap anahtarı kitapçığı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullardan da alınacak. Öğrencilerin bu yıl sınav çıkışında kitapçıklarını alamaması nedeniyle sınavın bitimiyle birlikte yayımlanan LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, 2020 LGS soru ve cevap anahtarı görüntüleme sayfası.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
LGS soruları ve cevap anahtarı sınavdan hemen sonra gündeme gelmişti. Öğrencilere sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 soru sorulmuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın soruları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kısa bir sürede erişime açıldı.İşte LGS soruları ve cevapları görüntüleme sayfası...
2020 yılına ait LGS soruları ve cevap anahtarı MEB tarafından öğrencilerin erişimine açıldı. Sabah saat 09:30'da başlayan LGS'nin ilk oturumunda Türkçe, inkılap, din kültürü ve yabancı dil; öğlen 11:30'da başlayan ikinci oturumda ise matematik ve fen bilgisi derslerinden sorular sorulmuştu. 20 Haziran Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar öncesinde alacakları puana dair bir öngörüde bulunmak isteyen öğrenciler, LGS soruları ve cevap anahtarını inceliyor. İşte MEB sözel ve sayısal LGS soru ve cevapları ekranı...
LGS soru- cevap duyurusu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'dan geldi. Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklamada bulunanSelçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
2
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Öğrencilerin bu yıl sınav çıkışında kitapçıklarını alamaması nedeniyle sınavın bitimiyle birlikte yayımlanan LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden görüntülenebiliyor.
Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek. Soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullanacak.
-Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,
-Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,
-Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,
-Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,
-Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,
-Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
-Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.