LGS SORULARI CEVAPLARI 2022 YAYIMLANDI! LGS sınav soruları (sayısal-sözel) ve cevap anahtarı meb.gov.tr'de

LGS sınav soruları ve cevapları, sınava katılım gösteren öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci ter döktü. 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşecek olan sınav sonrası LGS A, B kitapçığı cevap anahtarı ve soruları PDF dosya olarak erişime açıldı.
2022 LGS Merkezî Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri oldu. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.