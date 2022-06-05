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LGS SORULARI CEVAPLARI 2022 YAYIMLANDI! LGS sınav soruları (sayısal-sözel) ve cevap anahtarı meb.gov.tr'de

#LGS#Sınav#Meb

LGS soruları ve cevapları ile ilgili MEB son dakika açıklaması yapıldı. 5 Haziran 2022'de düzenlenen LGS'ye giren adaylar heyecanla soruları ve cevapları bekliyorlardı. Hepsi çoktan seçmeli toplam 90 sorunun yer aldığı LGS'de; birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri oldu. Peki, LGS soruları ve cevapları nereden görüntülenir?

1/4LGS SORULARI CEVAPLARI 2022 YAYIMLANDI LGS sınav soruları (sayısal-sözel) ve cevap anahtarı meb.gov.trde

LGS sınav soruları ve cevapları, sınava katılım gösteren öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınavda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci ter döktü. 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşecek olan sınav sonrası LGS A, B kitapçığı cevap anahtarı ve soruları PDF dosya olarak erişime açıldı.

2/42022 LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

2022 LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI

2022 LGS Merkezî Sınavı Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
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LGS için atılacak son 5 önemli adım

 

3/4SINAVDA KAÇ SORU SORULDU

SINAVDA KAÇ SORU SORULDU?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri oldu. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

4/4LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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#LGS#Sınav#Meb