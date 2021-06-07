LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzmanlar LGS'de sorularını yorumladı... İşte LGS soruları ve uzmanların yorumları

BELİRLEYİCİ TEST OLACAK Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, Bilfen Ortaokulları, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri, Oğuzkaan Koleji ve Bahçeşehir Kolejleri’nden uzmanlar soruları yorumladı;



* MATEMATİK: 2021 LGS matematik sorularının belirleyici olduğu bir sınav. Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiş. Sorular dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektiriyor. Zor soruların yer aldığı güçlük derecesi yüksek bir sınav olduğu söylenebilir. Birden fazla öncülün kullanılmasıyla güçlük derecesi arttırılmış. Kısacası bu sınavdan matematik sezgisi yüksek, soruyu çözmeye başlamadan önce bu öncüllere dikkat ederek planlama yapabilen öğrenciler başarıyla çıkacak. Üst düzey düşünme ve analiz etme becerisi gerektiren soruların olduğu matematik testi belirleyici nitelikte. Okuduğunu anlayan, doğru yorumlayan, zamanı iyi yöneten ve problem çözme becerisine sahip öğrenciler başarılı olacak.



Birkaç soru dışında çözümü zaman alan, uğraştırıcı sorular bulunmuyor. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav. Matematik özellikle zaman yönetimi açısından eleyici olacak.



ANLAM VE YORUM AĞIRLIKLI



* TÜRKÇE: Bu testin tamamı anlam bilgisi sorularından oluşuyor. Dil bilgisi soruları yer almıyor ve metinler de daha kısa. Metinler kısalırken soruların zorluk derecesi artmış. Sınav genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluşuyor. Okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık soruları ağırlıkta. A kitapçığı 6, 18, 19 ve 20’nci sorular Türkçe sınavı için ayırt edici nitelikte. Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektiriyor. Özellikle grafik okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmenin yanı sıra dikkat gerektiren sorular olması önemli. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek adaylar fark yaratır.