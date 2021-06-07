LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzmanlar LGS'de sorularını yorumladı... İşte LGS soruları ve uzmanların yorumları
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Soru-cevap duyurusu ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. LGS soruları ve cevap anahtarlarını kapsayan kitapçıklar sınavdan kısa bir süre sonra erişime açıldı. Uzmanlar, 2021 LGS'de çıkan matematik, Türkçe ve fen bilgisi sorularını yorumladı. LGS soruları ve cevapları MEB'in resmi adresi üzerinden paylaşıldı. İşte LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
LGS soruları ve cevaplarının yayınlandığı MEB'in duyurusuyla öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada soru ve cevapların yayımlandığını duyurdu. Adaylar 30 Haziran tarihinde erişime açılacak sonuçlar öncesinde LGS soruları ve cevap anahtarı ile de sınav puanı hesaplama işlemini gerçekleştirebiliyor.
<
2
3
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
4
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri yapılacak. LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri temmuz ayının son günlerinde başlamıştı.
5
Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
6
BELİRLEYİCİ TEST OLACAK
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, Bilfen Ortaokulları, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri, Oğuzkaan Koleji ve Bahçeşehir Kolejleri’nden uzmanlar soruları yorumladı;
* MATEMATİK: 2021 LGS matematik sorularının belirleyici olduğu bir sınav. Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiş. Sorular dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektiriyor. Zor soruların yer aldığı güçlük derecesi yüksek bir sınav olduğu söylenebilir. Birden fazla öncülün kullanılmasıyla güçlük derecesi arttırılmış. Kısacası bu sınavdan matematik sezgisi yüksek, soruyu çözmeye başlamadan önce bu öncüllere dikkat ederek planlama yapabilen öğrenciler başarıyla çıkacak. Üst düzey düşünme ve analiz etme becerisi gerektiren soruların olduğu matematik testi belirleyici nitelikte. Okuduğunu anlayan, doğru yorumlayan, zamanı iyi yöneten ve problem çözme becerisine sahip öğrenciler başarılı olacak.
Birkaç soru dışında çözümü zaman alan, uğraştırıcı sorular bulunmuyor. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav. Matematik özellikle zaman yönetimi açısından eleyici olacak.
ANLAM VE YORUM AĞIRLIKLI
* TÜRKÇE: Bu testin tamamı anlam bilgisi sorularından oluşuyor. Dil bilgisi soruları yer almıyor ve metinler de daha kısa. Metinler kısalırken soruların zorluk derecesi artmış. Sınav genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluşuyor. Okuma becerisini ölçme, tablo-grafik yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık soruları ağırlıkta. A kitapçığı 6, 18, 19 ve 20’nci sorular Türkçe sınavı için ayırt edici nitelikte. Sorular, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektiriyor. Özellikle grafik okuma sorularının Türkçe becerilerini ölçmenin yanı sıra dikkat gerektiren sorular olması önemli. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek adaylar fark yaratır.