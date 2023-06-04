LGS SORULARI VE CEVAPLARI PDF | 2023 meb.gov.tr LGS cevap anahtarı açıklandı | Liselere Geçiş Sistemi (LGS) temel soru kitapçığı görüntüleme ekranı 2023

2023 LGS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI
Ortaokul 8. sınıf öğrenciler, sınav sona erdikten sonra meb.gov.tr adresinden yayınlanacak duyuruları takip edecek. Milli Eğitim Bakanlığı LGS cevap anahtarını resmi internet sayfasından erişime açacak. Temel soru kitapçığının ilk bölümünde sözel sorular, ikinci bölümde sayısal sorular ekranda yer alacak.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLADI
Öğrenciler sırasıyla sözel bölümden Türkçe 20, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Yabancı Dil (ingilizce) 10 sorularının doğru yanıtlarını sayfanın en aşağı kısmından görüntüleyebilecek.
İkinci bölüm olan sayısal cevap anahtarı da sözel bölümün altında bulunacak. Matematik dersinden 20, Fen Bilimleri oturumundan 20 sorunun cevap anahtarı yine bu bölümde bulunacak. LGS soruları ve cevapları ile ilgili duyuru geldikten sonra aşağıdaki cevap anahtarı adresleri aktif hale gelecektir. Şu an için adreslerden geçtiğimiz yılın soruları ve cevaplarına erişim sağlayabilirsiniz.
Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ