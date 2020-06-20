LGS soruları ve cevap anahtarı: LGS 2020 soruları cevapları son dakika meb.gov.tr'de yayınlandı!
LGS soruları ve cevapları erişime açıldı. 20 Haziran'da sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenen sınava katılan öğrenciler sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı LGS soruları ve cevap anahtarını http://meb.gov.tr 'de erişime açtı. Sonuçlar ise 16 Temmuz'da erişime açılacak. İşte LGS sözel ve sayısal soruları ve cevap anahtarı...
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LGS soruları ve cevapları son dakika açıklamasının ardından yayımlandı. LGS soruları ve cevaplarına meb.gov.tr üzerinden ulaşılabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
LGS SORULARI CEVAPLARI AÇIKLANDI
LGS soruları ve cevapları son dakika açıklamasının ardından açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden sözel ve sayısal sorularına ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.