LGS soruları ve cevap anahtarı 2020 | MEB LGS cevap anahtarını yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın sona ermesinin ardından, yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavın cevap anahtarı adayların erişimine açıldı. Bu gelişmenin ardından adayların ve velilerin araştırması hız kazandı. İşte, 2020 LGS soruları ve cevap anahtarı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2020 LGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından öğrencilerin sorgulamaları yoğunlaştı. MEB'in açıklama yapması ile birlikte soru ve cevap anahtarı araması yapan adaylar, doğru/yanlış sayısını hesaplamak istiyor. İşte, 2020 LGS cevap anahtarı...
2
Abone Ol
MİLLİ EĞİTİM BAKANI DUYURDU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.
Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
3
Abone Ol
CEVAP ANAHTARI EKRANI
LGS soruları ve cevap anahtarı bulunan kitapçıkları, Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Öğrencilerin bu yıl sınav çıkışında kitapçıklarını alamaması nedeniyle sınavın bitimiyle birlikte yayımlanan LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden görüntülenebiliyor. Diğer taraftan sınav kitapçıkları 22 Haziran itibariyle okullardan temin edilebilecek.