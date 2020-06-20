LGS soruları cevapları 2020 ne zaman yayınlanacak? Gözler LGS sınavı soruları cevap anahtarında

LGS soruları ve cevap anahtarı her yıl gerçekleşen sınavın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanıyor. Bu yılki sınav 20 Haziran Cumartesi günü yapılıyor. Adaylar ilk oturuma 09:30’da girdiler. Sözel oturumu 75 dakika boyunca devam edecek. 11:30’da ise sayısal oturumu başlayacak. LGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Geçen sene 1 Haziran’da düzenlenen sınavın cevap anahtarı 2 Haziran’da erişime açılmıştı. İşte LGS soruları ile ilgili detaylar…



LGS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



LGS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçen sene 1 Haziran’da düzenlenen sınavın cevap anahtarı 2 Haziran’da erişime açılmıştı.



