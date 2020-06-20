LGS soruları cevapları 2020 ne zaman yayınlanacak? Gözler LGS sınavı soruları cevap anahtarında
LGS soruları ve cevapları ile ilgili MEB son dakika açıklamaları araştırılıyor. LGS sınavı soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? Merkezi sınav 20 Haziran’da düzenleniyor. Birinci oturum olan sözel oturumu saat 09:30’da başladı. Öğrencilere 75 dakika süre verildi. İkinci oturum ise saat 11:30’da başlayacak. Sınava giren adaylar sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar.
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LGS soruları ve cevap anahtarı her yıl gerçekleşen sınavın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanıyor. Bu yılki sınav 20 Haziran Cumartesi günü yapılıyor. Adaylar ilk oturuma 09:30’da girdiler. Sözel oturumu 75 dakika boyunca devam edecek. 11:30’da ise sayısal oturumu başlayacak. LGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Geçen sene 1 Haziran’da düzenlenen sınavın cevap anahtarı 2 Haziran’da erişime açılmıştı. İşte LGS soruları ile ilgili detaylar…
LGS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçen sene 1 Haziran’da düzenlenen sınavın cevap anahtarı 2 Haziran’da erişime açılmıştı.
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Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, "https://www.meb.gov.tr" adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.
LGS SORULARI NASIL OLUYOR? Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
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Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.