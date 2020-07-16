LGS sorgulama ekranı meb.gov.tr girişi: LGS 2020 sonuçları ile ilgili MEB'ten son dakika açıklaması
'LGS sonucu sorgulama ekranı', Milli Eğitim bakanlığı tarafından açıklanana LGS sonuçlarıyla araştırmalarda yer aldı. 20 Haziran'da gerçekleşen LGS sonuçları günlerdir bekleniyordu. Bakanlık bugün yaptığı açıklamada, LGS sonuçlarının meb.gov.tr üzerinden duyurulduğunu bildirdi. LGS tercih kılavuzu da MEB tarafından yayımlandı. Lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek.İşte, LGS 2020 sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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LGS sorgulama ekranı, gündemde yer almaya devam ediyor. LGS sonuçları, 20 Haziran'da sınavın yapılmasının ardından heyecanla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması yapıldı ve LGS sonuçları erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarına meb.gov.tr üzerinden sorgulayabiliyorlar. 2020 yılında Merkezi Sınava 1.472.088 öğrencinin katıldığı duyuruldu.Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 181 oldu. İşte LGS sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. 20 Haziran'da iki oturum şeklinde merkezi olarak düzenlenen LGS sınavının sonuçları erişime açıldı. Adaylar sorgulama işlemlerini meb.gov.tr üzerinden gerçekleştiriyorlar. LGS tercih kılavuzu da MEB tarafından yayımlandı. Lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. İşte sorgulama ekranı ve detaylar...
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LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
2020 Merkezi Sınava katılan 1.472.088 öğrenci bulunmaktadır. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 181’dir. Bu öğrencilerin 42 farklı ilde bulunduğu belirlenmiştir
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.