LGS sonucu için tarih vermişti... Açıklandı mı, 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuç tarihi yaklaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021 tarihinde 81 ilde gerçekleşti. LGS sonuç duyurusu beklentisine giren öğrenciler ve veliler, bu yılın sınav takvimini inceliyor. MEB 2021 takvimiyle LGS sonucu için tarih vermişti. Peki, 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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MEB'e (Milli Eğitim Bakanlığı)göre LGS sonuçları 30 Haziran Çarşamba günü açıklanacak. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler, aldıkları puan ve yüzdelik dilimler doğrultusunda LGS tercihlerini gerçekleştirecekler. Öğrenciler lise taban puanlarını inceleyecek ve başarı sırasına göre tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak.
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SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
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LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
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SORU VE CEVAP DUYURUSU GELDİ
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" adresinden ulaşabiliyor.