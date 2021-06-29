LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuç tarihi için beklenen gün yaklaştı! Gözler MEB.gov.tr'de

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de Çarşamba günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli değil. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.



Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.