LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları meb.gov.tr'de olacak!
LGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. Liselere giriş kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran'da düzenlenen söz konusu sınavın sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. LGS sayısal ve sözel bölüm netleri öğrencilerin lise tercihlerine yön verecek. MEB'in takvimine göre LGS 2021 sınav sonuçları haziran ayında duyurulacak. Heyecanla sınav sonuçlarını bekleyen öğrenci ve velilerin gözü kulağı şimdi bakanlıktan yapılacak olan "LGS sonuçları açıklandı" duyurusunda. Peki, LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2021 LGS sınav sonuç tarihi.
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LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınav sonuçları öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılan LGS sınavı 6 Haziran tarihinde gerçekleşti. LGS sınav değerlendirmelerini yapacak olan MEB, her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacağını duyurdu. Sınav kılavuzuna göre 2021 LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de ilan edilecek.
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
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Sınavlı okullarda öğrenci kontenjanı 174 bin 160
Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
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LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
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Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2021 LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercihler ise 20 Temmuz'da başlamıştı.
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Bu yıl LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021'de ilan edilecek. Geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde bulundurulursa, bu sene LGS tercihlerinin 5 Temmuz Pazartesi günü başlaması bekleniyor. 2021 LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.