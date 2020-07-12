LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi!
Sekizinci sınıfta eğitim alan yüz binlerce öğrencinin lise hayali için katılım sağladığı LGS'nin ardından şimdi de sonuç tarihi merak konusu oldu. Söz konusu sınavın oturumuna katılan öğrencilerin yanı sıra aileleri de LGS'nin açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Temmuz ayının devam ettiği şu günlerde 2020 LGS sonuçlarına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. LGS'nin ardından sonuç tarihi merak eden adaylar, MEB'in değerlendirme işleminin ardından sonuçları ne zaman erişime açacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2020 LGS sonuçlarına ilişkin tüm ayrıntılar...
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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TERCİHLER NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.
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Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;
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17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması