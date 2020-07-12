Gündem Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 18:22 , 12 Temmuz 2020 - 18:24

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi!

Sekizinci sınıfta eğitim alan yüz binlerce öğrencinin lise hayali için katılım sağladığı LGS'nin ardından şimdi de sonuç tarihi merak konusu oldu. Söz konusu sınavın oturumuna katılan öğrencilerin yanı sıra aileleri de LGS'nin açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?