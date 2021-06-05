LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 soru ve cevap anahtarını MEB duyuracak!
LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşecek. MEB tarafından düzenlenecek olan LGS'nin birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Söz konusu sınava kısa süre kala heyecanı artan öğrenciler şimdiden sınav sonuçları ve LGS 2021 soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihe odaklandı. Peki, sınavın ardından LGS soruları ne zaman yayınlanacak? İşte, LGS sınav sonuç tarihi ve detaylar.
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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şimdiden öğrencilerin gündemine geldi. Bu pazar yapılacak olan sınavlar öğrenciler hayallerindeki üniversiteye girmek için ter dökecek. Sınavın ardından LGS'de ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. MEB 2021 takvimine göre LGS sınav sonuçları 30 Haziran'da duyurulacak. LGS sınav soru ve cevap anahtarının ise sınavdan bir kaç gün sonra yayınlanması bekleniyor.
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LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
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Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
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LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
LGS 2021 soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih henüz belli değil. Geçtiğimiz yıl sınav 20 Haziran tarihinde gerçekleşmiş sınav soruları da 23 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu bilgilere göre bu sene LGS sorularının 9 Haziran'da yayınlanması ön görülüyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan LGS cevap anahtarına öğrenciler http://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar. Önceki yıllarda LGS soruları ve cevap anahtarı, PDF dosyası üzerinden de görüntülenmişti.