Gündem Haber Giriş: 05 Haziran 2021 - 01:18 | 05 Haziran 2021 - 01:18

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2021 soru ve cevap anahtarını MEB duyuracak!

LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşecek. MEB tarafından düzenlenecek olan LGS'nin birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Söz konusu sınava kısa süre kala heyecanı artan öğrenciler şimdiden sınav sonuçları ve LGS 2021 soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihe odaklandı. Peki, sınavın ardından LGS soruları ne zaman yayınlanacak? İşte, LGS sınav sonuç tarihi ve detaylar.