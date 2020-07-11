LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2020 sonuçları için MEB tarih verdi
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS sınavı sonrası, öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Sözel ve sayısal bölümleri olmak üzere iki oturum halinde düzenlenen söz konusu sınavın ardından, 2020 LGS sorular ve cevapları MEB tarafından yayınlandı. Sınav netleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, değerlendirme sonuçlarına göre lise tercihleri yapacak. İşte, 2020 LGS sonuç tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. LGS 2020 yılında 20 Haziran'da sözel ve sayısal oturumları olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlendi. Sorular ve cevapların açıklanmasının ardından adaylar tahmini puanlarını hesapladılar. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte detaylar..
LGS sonuçları için heyecan giderek artıyor. LGS 2020 yılında 20 Haziran’da yapıldı. Sorular ve cevaplar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak. MEB LGS sonuçlarının temmuz ayında açıklanacağı bildirdi ve tarihi açıkladı.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. 20 Haziran’da düzenlenen sınavın sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih kılavuzu yayımlanacak. Geçtiğimiz yıl tercihler 1 Temmuz'da başlamış ve 12 Temmuz'a kadar devam etmişti.