LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimine göre 2020 LGS tarihi
LGS’yi geride bırakan öğrenciler ve veliler sonuç heyecanı yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavı geride bırakan öğrenciler, sonuç tarihi için MEB’in sınav takvimini inceliyor. Takvime göre LGS sonuçları önümüzdeki ay içerisinde online sistem üzerinden erişime açılacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimine göre 2020 LGS tarihi...
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Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav 21 Haziran’da tamamlandı. İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi.
İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlandı. LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları da kısıtlandı.
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in bu yıl için belirlediği takvime göre, 20 Haziran Cumartesi günü yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları sınavdan yaklaşık 1 ay sonra 16 Temmuz 2020 taeihinde açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre lise tercihleri yapılacak.
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LGS DEĞERLENDİRİLMESİ
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlışcevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile eldeedilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrencisayısı kullanılarak hesaplanır.
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d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapmakullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getirenbir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alttestin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin YabancıDil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındakidiğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklıstandart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanlaçarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesisonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmaksuretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilensorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanmasısuretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilenöğrenciler için MSP hesaplanmaz.