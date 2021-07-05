LGS sonuçları ne zaman açıklanacak.. Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması..
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında, Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk milyonlarca öğrenci ve velilerin yakından takip ettiği LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da açıklık getirdi. Bakan Selçuk'un konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "6 Eylül'den itibaren öğrencilerin gelmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Selçuk ayrıca LGS sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını aktardı.
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LGS SONUÇLARI 26 TEMMUZ'DA
* Geçen sene 1,5 milyon LGS'ye girdi 181 birinci vardı. Bu sene 1 milyon civarında girdi, 90 birinci var. Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız. Merkez yerleştirmede robot tercihler yapabilecek. Bu okulların listesinden 10 okul tercih edilebilecek.
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Geçen sene 1,5 milyon LGS'ye girdi 181 birinci vardı. Bu sene 1 milyon civarında girdi, 90 birinci var. Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız.
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Merkez yerleştirmede robot tercihler yapabilecek. Bu okulların listesinden 10 okul tercih edilebilecek. Bir öğrenci sınav kağıdından çok daha başka bir varlıktır. Hayat başarısı başka, okul başarısı başka bir şeydir. İletişim beceriniz, kitap okmanız, kültürel birikiminiz, sporla ilgilenmeniz, birçok değişkenle birlikte hayat başarısı ortaya çıkıyor. Azim, IQ'dan daha önemlidir.
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Spor lisesiyle ilgili bir tercihte bulunacak veya ben bilimle veya sanatla alakalı bir şey yapmalıyım diyor. Geleneksel olarak bölümlerde bir değişim yaşanıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde mesleklerin dörtte üçe yakını otomasyon, robot, dijitalizasyon eşitleneceği gerekiyor. Çocukların anne babalarının mesleki gelişimi ile paralel olmayacağını bilmeleri lazım.
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Çocuk hayal ederse somutlaşma ortaya çıkar. Bundan dolayı da geleceğe dönük olarak çocuklarımızın ben bir meslek sahibi olup oradan emekli olacağım diye düşünmemeleri lazım. Onları her 5 yılda bir yeniden bir eğitim alma zorunluluğu geliyor. Büyük bir kırılma geliyor dünyaya.