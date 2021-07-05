LGS sonuçları ne zaman açıklanacak.. Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması..

Çocuk hayal ederse somutlaşma ortaya çıkar. Bundan dolayı da geleceğe dönük olarak çocuklarımızın ben bir meslek sahibi olup oradan emekli olacağım diye düşünmemeleri lazım. Onları her 5 yılda bir yeniden bir eğitim alma zorunluluğu geliyor. Büyük bir kırılma geliyor dünyaya.