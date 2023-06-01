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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB LGS sonuç tarihi...

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#LGS Sonuçları#MEB#LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 15:31

2023 LGS sınavı için sayılı günler kaldı. Ortaokul 8. sınıf öğrencileri bu Pazar (4 Haziran) Liselere Geçiş Sistemi kapsamında MEB tarafından düzenlenecek yapılacak merkezi sınava girecek. Sınav giriş yeri bilgileri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. Sınav yerlerine e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor. Sınavın tamamlanmasıyla da sonuçlar açıklanacak ve tercih süreci başlayacak. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tercihler hangi tarihte başlayacak? İşte ayrıntılar...

1/3LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 MEB LGS sonuç tarihi...

LGS sınavı 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkıda ayrıntılar...

2/3LGS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

3/3LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih tarihiyle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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