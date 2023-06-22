SINAVIN DEÄžERLENDÄ°RMESÄ° NASIL YAPILACAK?

MerkezÃ® SÄ±nava katÄ±lacak olan Ã¶ÄŸrencilerin puanÄ±, aÅŸaÄŸÄ±daki iÅŸlem basamaklarÄ±na gÃ¶re tek puan tÃ¼rÃ¼nde hesaplanacaktÄ±r.



SÃ¶zel ve sayÄ±sal bÃ¶lÃ¼mlere ait alanlarÄ±n her bir alt testi iÃ§in doÄŸru ve yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±larÄ± belirlenir.



Her bir Ã¶ÄŸrencinin her bir alt testine ait ham puanÄ±, ilgili teste ait doÄŸru cevap sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te biri Ã§Ä±karÄ±larak bulunur.



Her bir alt testin ortalamasÄ±, ilgili testin ham puanlarÄ± toplamÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile elde edilir.



Her bir alt testin standart sapmasÄ±, ilgili alt testin ham puanlarÄ±, ortalamasÄ± ve sÄ±nava giren Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± kullanÄ±larak hesaplanÄ±r.