Ã–ÄŸrencilerin her bir alt testine ait standart puanÄ± (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanÄ±larak tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerin ham puanlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ±nÄ± 50'ye, standart sapmasÄ±nÄ± 10'a getiren bir dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme iÅŸlemi sonunda elde edilir.
Her alt test iÃ§in hesaplanan standart puanlar, Tablo-2â€™de verilen katsayÄ±lar ile Ã§arpÄ±larak her bir alt testin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± standart puanlarÄ± bulunur.
YabancÄ± Dil ve/veya Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan Ã¶ÄŸrencilerin YabancÄ± Dil ve/veya Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± standart puanÄ±, bu Ã¶ÄŸrencilerin o testler- dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer testlerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± standart puan toplamÄ±nÄ±n, bu testlerden alÄ±nabilecek en yÃ¼ksek aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± standart puan toplamÄ±na bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, o testlerden alÄ±nabilecek en yÃ¼ksek aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± standart puanla Ã§arpÄ±lmasÄ± ile elde edilir.