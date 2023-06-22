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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023 | LGS sÄ±nav sonuçlarÄ± ve puanlarÄ± erken açÄ±klanÄ±r mÄ±? MEB LGS sÄ±nav sonuç tarihini duyurdu!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#LGS SÄ±nav SonuçlarÄ±#LGS SonuçlarÄ± Ne Zaman AçÄ±klanacak#Meb
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 00:56

LGS sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±, son geliÅŸmeler ile takip ediliyor. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) tarafÄ±ndan liselere giriÅŸ kapsamÄ±nda 4 Haziran 2023'te dÃ¼zenlenen sÃ¶z konusu sÄ±nav veli ve Ã¶ÄŸrenciler 'LGS sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±' duyurusuna kilitlendi. YapÄ±lan aÃ§Ä±klama sonrasÄ± Ã¶ÄŸrenciler LGS sonuÃ§larÄ±nÄ± MEB.gov.tr Ã¼zerinden sorgulayabilecekler. Ã–ÄŸrencilerin TÃ¼rkÃ§e, Matematik, Ä°nkÄ±lap Tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, Ä°ngilizce gibi derslerden aldÄ±klarÄ± sÄ±nav puanlarÄ± LGS sÄ±nav sonuÃ§larÄ±na yansÄ±yacak. Peki, 2023 LGS sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak, tarih belli oldu mu? LGS sÄ±nav sonuÃ§larÄ± erken aÃ§Ä±klanÄ±r mÄ±? Ä°ÅŸte, LGS sÄ±nav sonuÃ§ tarihi ve ayrÄ±ntÄ±lar.

1/6LGS SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK 2023 | LGS sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ve puanlarÄ± erken aÃ§Ä±klanÄ±r mÄ± MEB LGS sÄ±nav sonuÃ§ tarihini duyurdu

2023 LGS sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak, sorusu veli ve Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¼ndeminde yer almaya devam ediyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarÄ± ve Ã¶zel program ve proje uygulayan ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na Ã¶ÄŸrenci seÃ§mek amacÄ±yla yapÄ±lan LGS sÄ±navÄ± sonrasÄ± sonuÃ§ duyurusu iÃ§in beklentiler arttÄ±. MEB yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada LGS sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± tarihi duyurdu. YapÄ±lan deÄŸerlendirme sonrasÄ± www.meb.gov.tr internet sitesinden LGS sonuÃ§larÄ± 26 Haziran'da ilan edilecek. Peki, LGS sonuÃ§larÄ± erken aÃ§Ä±klanÄ±r mÄ±? Ä°ÅŸte, ayrÄ±ntÄ±lar.

2/6LGS SINAV SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK

LGS SINAV SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?

Merkezi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Ã–ÄŸrencilere sÄ±nav sonuÃ§ belgesi posta yoluyla gÃ¶nderilmeyecek.

3/6LGS SONUÃ‡LARI ERKEN MÄ° AÃ‡IKLANACAK

LGS SONUÃ‡LARI ERKEN MÄ° AÃ‡IKLANACAK?

LGS sonuÃ§larÄ±, aÃ§Ä±klanan resmi tarih verilerine gÃ¶re 26 Haziran'da aÃ§Ä±klanacak. Kurban BayramÄ±'nÄ±n 27 Haziran tarihinde arefe gÃ¼nÃ¼ ile baÅŸlamasÄ± nedeniyle erken aÃ§Ä±klanabileceÄŸi de ihtimaller arasÄ±nda yer alÄ±yor.Â

4/6SINAVIN DEÄžERLENDÄ°RMESÄ° NASIL YAPILACAK

SINAVIN DEÄžERLENDÄ°RMESÄ° NASIL YAPILACAK?

MerkezÃ® SÄ±nava katÄ±lacak olan Ã¶ÄŸrencilerin puanÄ±, aÅŸaÄŸÄ±daki iÅŸlem basamaklarÄ±na gÃ¶re tek puan tÃ¼rÃ¼nde hesaplanacaktÄ±r.

SÃ¶zel ve sayÄ±sal bÃ¶lÃ¼mlere ait alanlarÄ±n her bir alt testi iÃ§in doÄŸru ve yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±larÄ± belirlenir.

Her bir Ã¶ÄŸrencinin her bir alt testine ait ham puanÄ±, ilgili teste ait doÄŸru cevap sayÄ±sÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ cevap sayÄ±sÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te biri Ã§Ä±karÄ±larak bulunur.

Her bir alt testin ortalamasÄ±, ilgili testin ham puanlarÄ± toplamÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile elde edilir.

Her bir alt testin standart sapmasÄ±, ilgili alt testin ham puanlarÄ±, ortalamasÄ± ve sÄ±nava giren Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± kullanÄ±larak hesaplanÄ±r.

5/6LGS SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK 2023 | LGS sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ve puanlarÄ± erken aÃ§Ä±klanÄ±r mÄ± MEB LGS sÄ±nav sonuÃ§ tarihini duyurdu

Ã–ÄŸrencilerin her bir alt testine ait standart puanÄ± (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanÄ±larak tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerin ham puanlarÄ±nÄ±n ortalamasÄ±nÄ± 50'ye, standart sapmasÄ±nÄ± 10'a getiren bir dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rme iÅŸlemi sonunda elde edilir.

Her alt test iÃ§in hesaplanan standart puanlar, Tablo-2â€™de verilen katsayÄ±lar ile Ã§arpÄ±larak her bir alt testin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± standart puanlarÄ± bulunur.

YabancÄ± Dil ve/veya Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan Ã¶ÄŸrencilerin YabancÄ± Dil ve/veya Din KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve Ahlak Bilgisi aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± standart puanÄ±, bu Ã¶ÄŸrencilerin o testler- dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer testlerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± standart puan toplamÄ±nÄ±n, bu testlerden alÄ±nabilecek en yÃ¼ksek aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± standart puan toplamÄ±na bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, o testlerden alÄ±nabilecek en yÃ¼ksek aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± standart puanla Ã§arpÄ±lmasÄ± ile elde edilir.

6/6LGS SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK 2023 | LGS sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ve puanlarÄ± erken aÃ§Ä±klanÄ±r mÄ± MEB LGS sÄ±nav sonuÃ§ tarihini duyurdu

Testlerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± standart puanlarÄ± toplanarak, Toplam AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Standart Puan (TASP) bulunur. Cevap anahtarÄ±nda hata olmasÄ± ve bu hususun Merkez SÄ±nav Kurulu kararÄ± ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/sorularÄ±n doÄŸru seÃ§enekleri dikkate alÄ±nmak suretiyle deÄŸerlendirmeye dÃ¢hil edilecektir.

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