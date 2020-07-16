LGS sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı: LGS 2020 sonuçları için MEB'den son dakika açıklaması

2019 yılındaki merkezî sınavda yaklaşık 148 bin öğretmen görev yaparken 2020 yılındaki merkezî sınavdaki görevli sayısı iki kattan fazla artarak 353 bine ulaştı. Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”