LGS sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı: LGS 2020 sonuçları için MEB'den son dakika açıklaması
LGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 20 Haziran'da düzenlenen LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sonuçların ne zaman açıklanacağı duyurulmuştu. 16 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı. İşte sorgulama ekranı...
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LGS sonuçları 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Merkezi sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını ve tercihlerin başlamasını bekliyorlardı. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.İşte detaylar...
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LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
SORGULAMA EKRANI- TIKLAYINIZSORU İPTALİ YOK Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43’e yakın bir artış gerçekleşti. Sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı.” Bakan Selçuk, “2019 yılında 3 bin 873 okulda uygulanan merkezî sınav, 2020 yılında 18 bin 139 okulda uygulanmış, okul sayısında beş kata yakın bir artış gerçekleşmiştir.
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2019 yılındaki merkezî sınavda yaklaşık 148 bin öğretmen görev yaparken 2020 yılındaki merkezî sınavdaki görevli sayısı iki kattan fazla artarak 353 bine ulaştı. Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. 20 Haziran’da düzenlenen sınavın sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih kılavuzu yayımlanacak.