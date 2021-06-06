Gündem Haber Giriş: 06 Haziran 2021 - 17:28 | 06 Haziran 2021 - 17:28

LGS sonuçları için MEB tarih yayımladı... LGS 2021 soruları ve cevapları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS soruları ve cevapları için beklenen kitapçıkları yayımladı. LGS sonuçları için beklentileri artan pek çok öğrenci için 30 Haziran açıklamasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı, soruları ve cevapları ise resmi internet sitesi aracılığıyla yayımladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman sorgulanabilecek ve soruları ve cevaplar nereden görüntülenecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler