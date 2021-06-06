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Haber Giriş: 06 Haziran 2021 - 17:28 | 

LGS sonuçları için MEB tarih yayımladı... LGS 2021 soruları ve cevapları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS soruları ve cevapları için beklenen kitapçıkları yayımladı. LGS sonuçları için beklentileri artan pek çok öğrenci için 30 Haziran açıklamasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı, soruları ve cevapları ise resmi internet sitesi aracılığıyla yayımladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman sorgulanabilecek ve soruları ve cevaplar nereden görüntülenecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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2021 LGS sonuçları öncesi MEB'den önemli bir açıklama geldi. LGS soruları ve cevapları yayımlandı. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Peki, 2021 LGS sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? İşte MEB takvimine göre LGS sonuç tarihi...

2LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

3LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

 

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

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Açıklanan kılavuzun ekinde merkezî sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da yer aldı. Açıklanan listeye göre Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

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Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

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