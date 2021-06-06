LGS sonuçları için MEB tarih yayımladı... LGS 2021 soruları ve cevapları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS soruları ve cevapları için beklenen kitapçıkları yayımladı. LGS sonuçları için beklentileri artan pek çok öğrenci için 30 Haziran açıklamasını yapan Milli Eğitim Bakanlığı, soruları ve cevapları ise resmi internet sitesi aracılığıyla yayımladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman sorgulanabilecek ve soruları ve cevaplar nereden görüntülenecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2021 LGS sonuçları öncesi MEB'den önemli bir açıklama geldi. LGS soruları ve cevapları yayımlandı. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Peki, 2021 LGS sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? İşte MEB takvimine göre LGS sonuç tarihi...
LGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
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