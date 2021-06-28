LGS sonuçları ardından başlayacak! LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
LGS sonuçları 30 Haziran'da erişime açılacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler LGS tercihlerinin gerçekleşeceği tarihe çevrildi. Öğrenciler, sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda bir tercihte bulunabilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
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LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken öğrenciler bir yandan da tercih sürecinin detaylarını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Sonuçlarına açıklanmasına saatler kala LGS tercihleriyle ilgili yeni bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINIR?
Geçtiğimiz yıl LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmış, tercih süreci ise 20 Temmuz'da başlamıştı. 2020 yılı kaynak alındığında 2021 LGS tercihlerinin de temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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KONTENJAN SAYISI AÇIKLANMIŞTI
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
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TERCİH ROBOTUNDAN FAYDALANABİLİYORLAR
Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelliyor.Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.