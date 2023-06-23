×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

LGS SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | MEB son dakika sonuç açıklamasını duyurdu... LGS sınav sonucu ve puan sorgulama ekranı meb.gov.tr'de erişime açıldı

Güncelleme Tarihi:

#LGS Sınav Sonuçları#Meb#Lgs Sınav Sonuç Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 14:16

LGS sınav sonuçları açıklandı. LGS 2023 sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Sınava giren adaylar merakla LGS sonuçları nereden öğreniliyor sorusnunu yanıtı araştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere giriş kapsamında 4 Haziran 2023'te düzenlenen söz konusu sınav veli ve öğrenciler tarafından'LGS sonuçları açıklandı' duyurusuna kilitlenmişti. Az önce yapılan son dakika açıklaması ile LGS sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlanacak. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek.

1/7LGS SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | MEB son dakika sonuç açıklamasını duyurdu... LGS sınav sonucu ve puan sorgulama ekranı meb.gov.trde erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla LGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milyonlarca öğrenci heyecanla bekliyordu... Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla LGS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

LGS Kapsamındaki Merkezî Sınav Sonuçları Açıklandı

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

2/7LGS SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | MEB son dakika sonuç açıklamasını duyurdu... LGS sınav sonucu ve puan sorgulama ekranı meb.gov.trde erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Hatay’da yaptığı açıklamada LGS sınav klavuzunun 26 Haziran'da ilan edileceğini, söyledi

 Bakan Tekin'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ders açığını çözebilecek tedbirleri aldık. Derslik başına düşen öğrenci itibariyle 6 Şubat rakamların altına düşeceğiz. Eylül ayında prefabrik yapılarla eğitimi başlatacak tedbirleri aldık. Deprem öncesinde ilimizde 23 bin öğretmen hizmet vermekteydi. 25 bin 90 öğretmenle Eylül'de eğitim başlayacak. Deprem öncesi koşulların ilerisinde koşullara kavuşacağız. İlimizde görev yapanların tamamıyla müdürlüğümüz görüşmelerini yapıp ihtiyaçlarını tespit etti. Hatay'da ve ilçelerinde görev yapan öğretmen ve yeni tayin olanlarla iletişime geçilerek konaklama ile ilgili tercihleri alınarak Valilik ile koordine olunarak gerekli tedbirler alındı. Bölgedeki 10 il açısından her ili koordinatör arkadaşımızla ilişkilendirdik. Her türlü problemin çözümü için istişare edip karar aldık bugün burada. 

Bugün 23 Haziran, kademeler arası geçiş açısından temel orta öğretime geçmek isteyen öğrencilerimizin sınav sorularını birazdan paylaşacağız. Yüzde 82'si bu sınava girdi. Sonuçları ilan ettikten sonra klavuzu da 26 Haziran'da ilan edeceğiz. Normalde bugün ilan edecektik ancak klavuzumuzda deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimizin sıkıntısına pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük ve klavuzumuzu pazartesi yayınlamış olacağız. Bakanlığımız bahar yarı yılı derslerini sınav kapsamı dışında tuttu. Bu da çocuklarımızın emeklerini karşılamada yetersiz olabilir, pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz diye değerlendirdik. 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.

3/72023 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

4/7LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

LGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Merkezi sınav sonuçları  "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

5/7SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

6/7LGS SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | MEB son dakika sonuç açıklamasını duyurdu... LGS sınav sonucu ve puan sorgulama ekranı meb.gov.trde erişime açıldı

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler- dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

7/7LGS SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | MEB son dakika sonuç açıklamasını duyurdu... LGS sınav sonucu ve puan sorgulama ekranı meb.gov.trde erişime açıldı

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#LGS Sınav Sonuçları#Meb#Lgs Sınav Sonuç Tarihi