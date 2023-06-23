LGS SONUCU ÖĞRENME EKRANI 2023 | MEB son dakika sonuç açıklamasını duyurdu... LGS sınav sonucu ve puan sorgulama ekranı meb.gov.tr'de erişime açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Hatay’da yaptığı açıklamada LGS sınav klavuzunun 26 Haziran'da ilan edileceğini, söyledi

Bakan Tekin'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ders açığını çözebilecek tedbirleri aldık. Derslik başına düşen öğrenci itibariyle 6 Şubat rakamların altına düşeceğiz. Eylül ayında prefabrik yapılarla eğitimi başlatacak tedbirleri aldık. Deprem öncesinde ilimizde 23 bin öğretmen hizmet vermekteydi. 25 bin 90 öğretmenle Eylül'de eğitim başlayacak. Deprem öncesi koşulların ilerisinde koşullara kavuşacağız. İlimizde görev yapanların tamamıyla müdürlüğümüz görüşmelerini yapıp ihtiyaçlarını tespit etti. Hatay'da ve ilçelerinde görev yapan öğretmen ve yeni tayin olanlarla iletişime geçilerek konaklama ile ilgili tercihleri alınarak Valilik ile koordine olunarak gerekli tedbirler alındı. Bölgedeki 10 il açısından her ili koordinatör arkadaşımızla ilişkilendirdik. Her türlü problemin çözümü için istişare edip karar aldık bugün burada.

Bugün 23 Haziran, kademeler arası geçiş açısından temel orta öğretime geçmek isteyen öğrencilerimizin sınav sorularını birazdan paylaşacağız. Yüzde 82'si bu sınava girdi. Sonuçları ilan ettikten sonra klavuzu da 26 Haziran'da ilan edeceğiz. Normalde bugün ilan edecektik ancak klavuzumuzda deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimizin sıkıntısına pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük ve klavuzumuzu pazartesi yayınlamış olacağız. Bakanlığımız bahar yarı yılı derslerini sınav kapsamı dışında tuttu. Bu da çocuklarımızın emeklerini karşılamada yetersiz olabilir, pozitif ayrımcılık yapabilir miyiz diye değerlendirdik. 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.