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Haber Giriş: 30 Haziran 2021 - 08:23 | 

LGS sonuçları AÇIKLANDI MI? Gözler meb.gov.tr'de... LGS sonucuna nasıl bakılır?

LGS sonuçları için belirtilen tarih geldi çattı. için MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) 2021 takvimine göre LGS sonuçları 30 Haziran'da (bugün) açıklanacak. Öğrenciler, LGS sonuç belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Resmi olarak tercih sürecinin 30 Haziran’da başlamasıyla birlikte https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenciler, tercihlerini okula gitmeden de bireysel olarak yapabilecek. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonucuna nasıl bakılır? İşte LGS sonuçlarında son durum...

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6 Haziran'da gerçekleşen LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2021 LGS'ye bu yıl 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katılım sağlamıştı. Takvime göre LGS sonuçları bugün erişime açılacak. Öğrenciler, sınav sonuç belgeleri üzerinde Türkiye geneli ve iller bazında yüzdelik dilimlerini ve puanlarını görebilecek.

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LGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar sınav sonuçlarına MEB’in internet adresinden ulaşabilecekler. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Resmi olarak tercih sürecinin 30 Haziran’da başlamasıyla birlikte https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenciler, tercihlerini okula gitmeden de bireysel olarak yapabilecek.

3TERCİH SÜRECİYLE İLGİLİ BİLGİLER

TERCİH SÜRECİYLE İLGİLİ BİLGİLER

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB tarafından tercih kılavuzu ve takvimi de açıklanacak. LGS’ye giren öğrenciler “Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara”, sınava girmeyenler ise “Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar” için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara “Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar” tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek. Bu noktada önemli olan adres olacak.

4Özel okul tercihi yaparken sadece puana bakın

Özel okul tercihi yaparken sadece puana bakın

Yabancı liseler ve bazı Türk okullarının aralarında bulunduğu 77 özel okul bu yıl da öğrencilerini LGS puanına göre alacak. Öğrenci ve veliler özel okulların kayıt kılavuzuna ve taban puanlarına, okulların internet adreslerinden, kayıt döneminde ulaşabilecek. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yüksek İstişare Konseyi Başkan Vekili Cem Gülan, özel okullara tercih yapabilmek için sadece okulların açıklayacağı puanlara bakmak gerektiğini belirtti. Gülan, sınavla öğrenci alacak özel okullarla ilgili şunları söyledi:

5YÜZDELİK DİLİMLER ÖNEMLİ

YÜZDELİK DİLİMLER ÖNEMLİ

“LGS sonuçlarıyla MEB öğrencilere yüzdelik dilimleri ve puanları açıklayacak. Öğrenciler resmi okullar için kendi yüzdelik dilimleri ve okumak istedikleri okulların yüzdelik dilimlerine bakarak bir tercih listesi oluşturacaklar. Burada dikkat edilecek iki önemli konu var. Birincisi bu yıl sınava giren öğrenci sayısı daha az, dolayısıyla geçen yıl ki yüzdelik dilimleri 1 milyon 470 bin öğrenciye göre. Bu yıl ki yüzdelik dilimler bu yıl sınava giren öğrenci sayısına göre olacak. İkinci konu ise İstanbul’daki Anadolu liselerinin kontenjanı bu yıl yüzde 30 azaldı. Öğrenciler de tercih yaparken puanı yüksek olmasına rağmen arzu ettikleri ya da açıkta kalmamaları için biraz daha düşük yüzdelik dilimlere ait tercihler yapabilirler.

6KAYIT SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

KAYIT SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Özel okullar 30 Haziran- 1 Temmuz arasında taban puan açıklıyorlar. 5 Temmuz itibariyle ön kayıt sürecini bitiriyorlar. 6 Temmuz’da kesin kayıt, 7 Temmuz’da yedek liste kesin kayıt dönemi başlıyor. Sonra tekrar ön kayıt dönemi yapıyorlar. Ardından da serbest kayıtlarla süreç tamamlanıyor. Özel okullara kayıt yapıldığı dönemde resmi okullar da kayıt toplayacaklar. Eğer öğrenci hak kazanıp bir okula kayıt yaptırmışsa resmi okullar için tercih ekranı açılmaz. Eğer resmi okula tercih yapmakta ısrarlıysa, gidip özel okuldan kaydını sildirmesi gerekiyor. Eğer tersi olmuşsa yani bir resmi okula kayıt için tercih yapmışsa bu sefer de özel okula kayıt yaptıramaz. Dolayısıyla resmi okuldan tercihini sildirmesi gerekir. Bakanlığının kayıt kılavuzunda bütün bu konular net bir şekilde ifade edilecek. Ancak bütün bu kayıt süreci 18 Temmuz gibi bitmiş olacak.  

7İLK YERLEŞME SÜRECİNDE AÇIKTA KALMAYIN

İLK YERLEŞME SÜRECİNDE AÇIKTA KALMAYIN

“Adayların ilk yerleştirmelerde yerleşmek için bir strateji oluşturmaları gerekiyor. Açıkta kalmak istemeyen öğrenciler kendilerine uygun diğer yüzdelik dilimlerden de tercih yapmalı. Örneğin yüzde 3’lük dilimdeki öğrenci yüzde 4’lük dilimden bir tercih yapmanın yanısıra yüzde 6’lık dilimden de tercih yapmalı ki açıkta kalmasın. Özel okullarda kayıt hakkı kazandıklarında hızlı davranmaları çok önemli. Çünkü onlarda da kontenjan çok çabuk dolabilir.” 

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