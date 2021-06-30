LGS sonuçları AÇIKLANDI MI? Gözler meb.gov.tr'de... LGS sonucuna nasıl bakılır?

YÜZDELİK DİLİMLER ÖNEMLİ “LGS sonuçlarıyla MEB öğrencilere yüzdelik dilimleri ve puanları açıklayacak. Öğrenciler resmi okullar için kendi yüzdelik dilimleri ve okumak istedikleri okulların yüzdelik dilimlerine bakarak bir tercih listesi oluşturacaklar. Burada dikkat edilecek iki önemli konu var. Birincisi bu yıl sınava giren öğrenci sayısı daha az, dolayısıyla geçen yıl ki yüzdelik dilimleri 1 milyon 470 bin öğrenciye göre. Bu yıl ki yüzdelik dilimler bu yıl sınava giren öğrenci sayısına göre olacak. İkinci konu ise İstanbul’daki Anadolu liselerinin kontenjanı bu yıl yüzde 30 azaldı. Öğrenciler de tercih yaparken puanı yüksek olmasına rağmen arzu ettikleri ya da açıkta kalmamaları için biraz daha düşük yüzdelik dilimlere ait tercihler yapabilirler.