LGS sonuçları AÇIKLANDI MI? Gözler meb.gov.tr'de... LGS sonucuna nasıl bakılır?
LGS sonuçları için belirtilen tarih geldi çattı. için MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) 2021 takvimine göre LGS sonuçları 30 Haziran'da (bugün) açıklanacak. Öğrenciler, LGS sonuç belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Resmi olarak tercih sürecinin 30 Haziran’da başlamasıyla birlikte https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenciler, tercihlerini okula gitmeden de bireysel olarak yapabilecek. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonucuna nasıl bakılır? İşte LGS sonuçlarında son durum...
6 Haziran'da gerçekleşen LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2021 LGS'ye bu yıl 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katılım sağlamıştı. Takvime göre LGS sonuçları bugün erişime açılacak. Öğrenciler, sınav sonuç belgeleri üzerinde Türkiye geneli ve iller bazında yüzdelik dilimlerini ve puanlarını görebilecek.
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