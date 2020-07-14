LGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları için gözler MEB'e çevrildi
LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav oturumları sözel ve sayısal olmak üzere iki şekilde gerçekleştirildi. Adaylar iki oturuma da girdiler. 20 Haziran’da yapılan sınavın ardından sorular ve cevaplar yayımlandı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada soru iptalinin olmadığını duyurdu. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından yayımlanan LGS sonuç tarihi…
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LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile yanıt buldu. Merkezi sınav 2020 yılında 20 Haziran’da iki oturum şeklinde yapılmıştı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, ‘Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak.’ dedi. Sonuçlar 16 Temmuz’da erişime açılacak. İşte detaylar…
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
SORU İPTALİ YOK Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43’e yakın bir artış gerçekleşti. Sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı.” Bakan Selçuk, “2019 yılında 3 bin 873 okulda uygulanan merkezî sınav, 2020 yılında 18 bin 139 okulda uygulanmış, okul sayısında beş kata yakın bir artış gerçekleşmiştir.
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2019 yılındaki merkezî sınavda yaklaşık 148 bin öğretmen görev yaparken 2020 yılındaki merkezî sınavdaki görevli sayısı iki kattan fazla artarak 353 bine ulaştı. Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. 20 Haziran’da düzenlenen sınavın sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından da tercih kılavuzu yayımlanacak.