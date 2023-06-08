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LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? LGS sınav sonucu sorgulama ekranı MEB.gov.tr'de olacak!

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#LGS Sınav Sonuçları#Meb#Sınav
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 19:06

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere giriş kapsamında 4 Haziran 2023'te düzenlenen söz konusu sınavın sonuçları değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. Sınav sonuçları ile belirlenecek sayısal ve sözel bölüm netleri öğrencilerin lise tercihlerine yön verecek. Yapılan açıklama sonrası öğrenciler LGS sonuçlarını MEB.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler. Gözler şimdi bakanlıktan yapılacak olan LGS sonuç açıklamasında. Peki, 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, sınav sonuç tarihi ile ilgili MEB'den yapılan açıklama.

1/5LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu LGS sınav sonucu sorgulama ekranı MEB.gov.trde olacak

LGS sonuçları öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılan LGS sınavının ardından sonuçlar için beklentiler arttı. MEB yaptığı açıklama ile LGS sınav sonuç tarihini duyurdu. Yapılan değerlendirme sonrası www.meb.gov.tr internet sitesinden LGS sonuçları 26 Haziran'da ilan edilecek. İşte, LGS sınav sonuç tarihi hakkında ayrıntılar.

2/5LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

3/5SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

4/5LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu LGS sınav sonucu sorgulama ekranı MEB.gov.trde olacak

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler- dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

5/5LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu LGS sınav sonucu sorgulama ekranı MEB.gov.trde olacak

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

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#LGS Sınav Sonuçları#Meb#Sınav