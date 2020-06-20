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Hürriyet
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DHA- AA-İHA
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 13:37,

LGS sona erdi

Öğrenciler ve veliler bu heyecanı aylardır bekliyordu. Bu yıla özel pandemi koşulları, heyecanı bir kat daha arttırmıştı. Sonunda beklenen gün geldi. İstanbul Avcılar'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kimliklerini unutan bazı öğrenciler sınava son anda yetişti. Bir öğrenciye kimliğini annesi koşarak getirirken, bir başka öğrenci evde unuttuğu kimliğini taksiyle alıp geldi. Ayrıca, Tokat’ta kimliğini unutan öğrenciler nüfus müdürlüğünde kimliğini çıkartırken, öğrencileri polis ekipleri sınava yetiştirdi. LGS'nin 09.30’da başlayan ilk oturum tamamlandı. Aranın ardından öğrenciler sırayla tekrar sınav salonlarına girdi. Saat 11.30'da başlayan ikinci oturum saat 12.50'de sona erdi.

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