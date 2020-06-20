LGS sınavı sona erdi.. Sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta bitecek? İşte detaylar
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik olarak yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. Yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci için yapılan sınav 81 ilde yapıldı. Şimdi vatandaşlar LGS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceğini merak ediyorlar. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre LGS sınavının ardından toplu taşıma ve yoğunluğu azaltmak için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15:00 itibari ile son bulacak.
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Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi.
Bugün yapılan LGS sınavı dolayısıyla saat 09.00-15.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Haftaya cumartesi ve pazar günü de üniversiteye giriş sınavı saatlerinde sokaklar yasak olacak.
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Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır. Peki LGS saat kaçta bitecek?
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LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK
LGS kapsamındaki merkezi sınavda, 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.
Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek. Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da ilan edilecek.
Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLER ARASINDA?
Koronavirüs önlemleri altında yapılacak sınavda, birinci oturum saat 09.30'da başlayıp 10.45'te, ikinci oturum saat 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak.
LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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Öğrenciler yanlarında neler bulundurabilecek?
Öğrencilerin, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekiyor.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az 2 koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.
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Sosyal mesafe sağlandıktan sonra maske çıkarılabilecek
Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girecek. Yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra isteyen öğrenci maskesini çıkararak sınava devam edebilecek.
Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde öğrenciler, gerekli önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkarılacak.
Veliler okul bahçesine girmeyecek
Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler sınav görevlileri tarafından alınacak.
Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.
Sınavda verilecek 45 dakikalık arada hava koşulları bahçeye çıkmaya uygun değilse, okulun sınav olmayan koridor, boş derslikler, spor salonu, yemekhane gibi bölümlerinde öğrencilerin arayı sosyal mesafeyi koruyarak geçirmeleri için yedek gözetmenler görev alacak. Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine girmeyecek.
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Bakanlık tarafından yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği merkezi sınav için öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi.
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Bu yıl öğrenciler, sınava öğrenim gördükleri okullarda girdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu, sınav binaları detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı.
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Sınav salonlarına öğrenci ve görevliler için tıbbi maske konulurken, bina ve salonların girişlerine el antiseptiği yerleştirildi. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri de oturacakları sıralara konuldu.
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Öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik (3-4 adım) sosyal mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı. Öğrencilerin sağlığı için velilerin, okul bahçesine girmesine izin verilmedi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alındı.
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Yerlerine oturduktan sonra isteyen öğrenci maskesini çıkarabilecek
Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girdi. Yerlerine oturmaları ve diğer öğrencilerle aralarında sosyal mesafe sağlanmasının ardından isteyen öğrenciler maskesini çıkarabilecek. Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı.
Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erecek.
Sınav görevlileri tarafından öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler alınacak.
Birinci oturum sonunda ve sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkamayacak. Öğrenciler, binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde önlemler alınarak sınav salonu ve binadan ayrılacak. Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.
İkinci oturum saat 11.30'da başlayacak
İkinci oturum saat 11.30'da başlayacak ve öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verilecek.
İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlanacak. LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları da kısıtlandı.
Soru kitapçıkları, 22 Haziran'dan itibaren verilecek
Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi günü velilere teslim edilecek.