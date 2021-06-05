LGS sınavı saat kaçta başlayacak? LGS sınavı kaç dakika sürecek?

LGS kaç dakika sürecek sorusu, sınava girecek olan öğrenciler ve öğrenci yakınları için kritik bir önem arz edecek. Okul bahçelerinde sınava girecek olan yakınlarını bekleyecek olan pek çok kişi, LGS saat kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS kaç saat sürecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler