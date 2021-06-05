LGS sınavı saat kaçta başlayacak? LGS sınavı kaç dakika sürecek?
LGS sınavı saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek sorusu yanıt buldu. LGS sınavı için yakınlarının sınavdan çıkış saatini merak eden vatandaşlar, LGS saat kaçta başlayacak ve bitecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, LGS sınavı kaç dakika sürecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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LGS kaç dakika sürecek sorusu, sınava girecek olan öğrenciler ve öğrenci yakınları için kritik bir önem arz edecek. Okul bahçelerinde sınava girecek olan yakınlarını bekleyecek olan pek çok kişi, LGS saat kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS kaç saat sürecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumuyla saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başlayacak..
Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınava girilecek bina, sıra numarası gibi bilgiler e-Okul sisteminden öğrenilebilecek.
Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okullarda hazır bulunması gerekecek. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav giriş belgesi sıranın üzerinde öğrencileri bekliyor olacak.
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LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. Bu sınav 10.45'te sona erecek. 45 dakikalık ara sonrasında ikinci oturuma geçilecek.İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Bu sınav ise 12.50'de sona erecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika sure belirledi. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilir. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.