LGS sınavı ne zaman? 2020 LGS sınav tarihi

Haziran ayına kısa bir süre kala, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarih merak konusu oldu. Sekizinci sınıfta eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, 2020 LGS'ye yönelik araştırmalarına son zamanlarda hız verdi. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere geçiş kapsamında düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Corona salgınından etkilenen sınavlar arasında yer alıyor. Pek çok öğrenci ve öğrenci ailesi sınav için belirlenen son tarihi merak ediyor. İşte, 2020 LGS sınav tarihi...
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Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihi 20 Haziran’a ertelendi. Öğrenciler bu tarihe kadar çalışmalarına devam edebilecekler. Sınavda birinci dönem konuları ile ilgili sorular sorulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:
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Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma. Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir. Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.
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T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan. Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat. Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm 8’inci sınıf öğrencileri MEB tarafından otomatik olarak sınava başvurmuş sayılacak. Velilerin ya da okul müdürlüklerinin bir işlem yapması gerekmeyecek.