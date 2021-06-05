LGS sınavı başarılar mesajı! LGS başarılar mesajları

LGS BAŞARI MESAJLARI -Onlar hayallerini gerçekleştirmek için Sınavda, biz de dualarımızla yanlarında olacağız. LGS sınavında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim.



-LGS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya.



-Geleceğe etki edecek bir yarışa sokulmak için fazlasıyla genç binlerce kardeşime başarılar diliyorum.



-Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. LGS sınavı da bu süslerden sadece bir tanesi. Başarılar…