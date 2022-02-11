LGS sınavı 2022 ne zaman? 2022 LGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak? MEB tarihi duyurdu

LGS ne zaman sorusunun yanıtı için MEB'den açıklama geldi. Her sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan söz konusu sınav için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Sözel ve sayısal bölümler olmak üzere yapılacak olan LGS'ye 8. sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. LGS sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak. Takvime göre sınav bu yıl 05 Haziran 2022'de yapılacak.