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LGS sınavı 2022 ne zaman? 2022 LGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak? MEB tarihi duyurdu

#LGS#MEB#SINAV

LGS sınav tarihi şubat ayının ilk günlerinde veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınavın tarihi ( 2022 LGS) MEB sınav takviminde belli oldu. LGS sınavı başvuru tarihleri yayınlanacak kılavuz ile beraber netlik kazanacak. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Peki, 2022 LGS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte, MEB LGS Sınav takvimi ile ilgili bilgiler.

1/5LGS sınavı 2022 ne zaman 2022 LGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak MEB tarihi duyurdu

LGS ne zaman sorusunun yanıtı için MEB'den açıklama geldi. Her sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan söz konusu sınav için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Sözel ve sayısal bölümler olmak üzere yapılacak olan LGS'ye 8. sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. LGS sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak. Takvime göre sınav bu yıl 05 Haziran 2022'de yapılacak.

2/52022 LGS TARİHİNİ BAKAN AÇIKLADI

2022 LGS TARİHİNİ BAKAN AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Özer, katıldığı televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.

3/52022 LGS KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK

2022 LGS KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene kılavuz 5 Nisan 2021 tarihinde erişime açılmıştı. Bu sene de kılavuzun nisan ayında yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

4/5LGS 2022E KİMLER BAŞVURABİLECEK

LGS 2022'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

5/5LGS sınavı 2022 ne zaman 2022 LGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak MEB tarihi duyurdu

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2021–2022 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.

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#LGS#MEB#SINAV