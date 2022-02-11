LGS sınavı 2022 ne zaman? 2022 LGS kılavuzu ne zaman yayınlanacak? MEB tarihi duyurdu

LGS ne zaman sorusunun yanıtı için MEB'den açıklama geldi. Her sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan söz konusu sınav için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Sözel ve sayısal bölümler olmak üzere yapılacak olan LGS'ye 8. sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. LGS sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak. Takvime göre sınav bu yıl 05 Haziran 2022'de yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
Bakan Özer, katıldığı televizyon programında değerlendirmede bulundu. Bakan Özer, LGS takviminin belli olduğunu söyleyerek, "5 Haziran 2022 tarihinde LGS sınavını yapacağız. Biz öğrencilerimize yardımcı kaynaklarla her türlü destekte bulunuyoruz. Çok stres yapmadan, rahat bir şekilde hazırlanabilecekler." dedi.
LGS sınav kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene kılavuz 5 Nisan 2021 tarihinde erişime açılmıştı. Bu sene de kılavuzun nisan ayında yayınlanması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,
Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,
Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2021–2022 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.