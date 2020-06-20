LGS sınav yorumları: LGS 2020 sözel soruları zor muydu, kolay mıydı?
LGS sınav yorumları, sınava giren öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. 20 Haziran’da düzenlenen LGS iki oturum şeklinde yapılıyor. Sınavın ilk oturumu olan sözel bölümde adaylara 75 dakika süre verildi. Sınav 09:30’da başladı. Sözel soruları yanıtlayan öğrenciler kaç puan alacaklarını merak ediyorlar. LGS sonuçları açıklanana kadar sınav yorumlarına bakarak doğrularını ve yanlışlarını anlamaya çalışıyorlar. Peki LGS soruları zor muydu kolay mıydı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
LGS sınav soruları yorumları araştırılan konular arasında yerini aldı. LGS 2020 yılında 20 Haziran’da düzenleniyor. İlk oturum saat 09:30’da başladı ve 75 dakika sürdü. İkinci oturum olan sayısal sınavı saat 11:30’da başlayacak. Adaylar heyecanla LGS sonuçlarını beklemeye başladılar. 16 Temmuz’da açıklanacak olan sonuçlardan önce öğrenciler tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar. İşte LGS sınav yorumları ile ilgili detaylar…
2
Abone Ol
LGS SINAV YORUMLARI
Sınav soruları ile ilgili yorumlar yapıldıkça haberimiz içerisine eklenecektir. İkinci oturum saat 11:30'da başlayacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS sonuçları 16 Temmuz'da erişime açılacak.
3
Abone Ol
LGS SORULARI NASIL OLUYOR?
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.