E-OKUL giriş: LGS sınav yerleri sorgulama! E-Okul LGS sınav giriş belgesi öğrenme ekranı

LGS sınav yerleri, MEB tarafından erişime açıldı. E-Okul girişinin akabinde görüntülenebilecek olan LGS sınav yerleri, okul müdürlükleri tarafından çıktı alınacak ve onaylanarak sınava girilecek olan sırada hazır bulunacak. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunması zorunlu olacak. İşte, LGS sınav giriş yerleri hakkında merak edilen bazı bilgiler