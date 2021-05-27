E-OKUL giriş: LGS sınav yerleri sorgulama! E-Okul LGS sınav giriş belgesi öğrenme ekranı
LGS sınav yerleri sorgulama ekranı bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. E Okul LGS sınav yerleri sorgulama ekranı aracılığıyla sınav salonu ve sırasını öğrenmek mümkün olacak. Sınav giriş belgesi, öğrencinin sınava gireceği binada, salonda ve sırada hazır bulunacak. İşte, E-Okul LGS sınav giriş yerleri ve belgesi görüntüleme ekranı
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LGS sınav yerleri, MEB tarafından erişime açıldı. E-Okul girişinin akabinde görüntülenebilecek olan LGS sınav yerleri, okul müdürlükleri tarafından çıktı alınacak ve onaylanarak sınava girilecek olan sırada hazır bulunacak. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf bulunması zorunlu olacak. İşte, LGS sınav giriş yerleri hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
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Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.
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Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Yoğunluk nedeniyle belirli periyodlarla ekrandaki hata alınabilmektedir.