LGS sınav yerleri MEB ve e Okul üzerinden açıklandı - LGS sınav yerleri sorgulama kısa yol

LGS sınav yerleri, ortaöğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği merkezi sınava az bir süre kala öğrencilerin ana gündem konusuydu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini içeren LGS sınav giriş belgesine bakanlığın internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. İşte MEB 2020 LGS sınav yerleri görüntüleme ekranı



LGS sınav giriş belgesine online sistem üzerinden erişim sağlanabiliyor. Bu yıl 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek LGS için sınav yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi üzerinden yayınlandı Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor.