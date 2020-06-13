LGS sınav yerleri MEB ve e Okul üzerinden açıklandı - LGS sınav yerleri sorgulama kısa yol
LGS sınav yerleri için MEB'ten son dakika açıklaması geldi. Resmi sayfasındaki sınavlar üzerinden duyuru yapan MEB, "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sınav Giriş Bilgisi" başlığıyla LGS sınav yerleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Buna göre, LGS sınav yerleri bilgisini de içeren sınav giriş belgesi MEB ve e Okul üzerinden görüntülenebiliyor. İşte kısa yol LGS sınav yerleri sorgulama ekranı...
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LGS sınav yerleri, ortaöğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği merkezi sınava az bir süre kala öğrencilerin ana gündem konusuydu. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini içeren LGS sınav giriş belgesine bakanlığın internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek. İşte MEB 2020 LGS sınav yerleri görüntüleme ekranı
LGS sınav giriş belgesine online sistem üzerinden erişim sağlanabiliyor. Bu yıl 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek LGS için sınav yerleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi üzerinden yayınlandı Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor.
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LGS sınav giriş belgesi için öğrencilerin "2020 - Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sınav Giriş Bilgisi" sistemi üzerindeki kendilerinden istenilen bilgileri girmesi gerekiyor. T.C kimlik no ve doğum tarihiyle birlikte LGS sınav yerleri öğrenilebiliyor. LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI
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LGS 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
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LGS'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak.
Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavda dikkat edilecek hususlara dair illere yazı gönderildi.
Yazıda, bina sınav sorumlularının ve salon görevlilerinin, koronavirüs salgını dolayısıyla alması gereken önlemler sıralandı.
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Buna göre, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edecek.
Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği, sınav salonunda öğrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak.