Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

LGS sınav yerleri açıklandı mı? Liselere Giriş sınav belgesi ne zaman yayınlanacak? MEB e-Okul sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Güncelleme Tarihi:

#LGS 2023#LGS Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı Mı#MEB
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 09:50

LGS sınav giriş belgeleri merakla bekleniyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek sınava girecek 8. sınıf öğrencileri hazırlıklarına devam ediyor. Haziran ayında yapılacak sınav için giriş belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yayınlanacak. Peki LGS sınav yerleri açıklandı mı? Liselere Giriş sınav belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

1/3LGS sınav yerleri açıklandı mı Liselere Giriş sınav belgesi ne zaman yayınlanacak MEB e-Okul sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

LGS sınav giriş belgesi ekranı, Mayıs ayının da gelmesi ile araştırılıyor. 8. sınıf öğrencileri LGS hazırlıklarını sürdürürken MEB tarafından yayınlanan kılavuzla LGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

2/3LGS SINA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK

LGS SINA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS sınav giriş yerleri, salonu, sıra numarası 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

3/3LGS 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK

LGS 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023'te yapılacak.

Sınav, 2022-2023 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#LGS 2023#LGS Sınav Giriş Belgesi Yayınlandı Mı#MEB