LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi!

Sekizinci sınıf öğrencilerinin liselere girişine yönelik düzenlenen LGS'nin sonuçları için bekleyiş başladı. Yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı ve iki oturum olarak organize edilen sınava ait sonuçların ne zaman erişime açılacağı, sınavın tamamlanması ile birlikte sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 2020 LGS hakkında ayrıntılar...