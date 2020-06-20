LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi!
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Şimdi ise LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Sekizinci sınıf öğrencilerinin liselere girişine yönelik düzenlenen LGS'nin sonuçları için bekleyiş başladı. Yüz binlerce öğrencinin katılım sağladığı ve iki oturum olarak organize edilen sınava ait sonuçların ne zaman erişime açılacağı, sınavın tamamlanması ile birlikte sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 2020 LGS hakkında ayrıntılar...
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SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.
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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.
Selçuk, "Soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullandı.
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KİTAPÇIKLAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Daha önce, sınavdan bir saat sonra öğrencilere dağıtılan soru kitapçıkları, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında olası bir kargaşaya olanak verilmemesi için 22 Haziran Pazartesi'den itibaren dağıtılacak.
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!
Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.