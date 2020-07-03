MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih
GeriGündem LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 21:03,

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih

Temmuz ayına girilmesinin ardından yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi ve ailesi LGS sonuçlarına odaklandı. Liselere giriş kapsamında uygulanan sınavın sonuçları için bekleyişleri devam eden adaylar, MEB'in açıklamasının ardından yapılacak tercihler için gün sayıyor. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

LGS sınav sonuçları, son günlerde eğitim gündeminde yer alan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Koronavirüs salgınının gölgesinde yapılan 2020 LGS'nin ardından şimdi de sonuçlar bekleniyor. İşte, MEB'in açıkladığı LGS sonuç tarihi...

2SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ
Abone Olgoogle-news

SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ

Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.

3TERCİHLER NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

TERCİHLER NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.

Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi