LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih
Temmuz ayına girilmesinin ardından yüz binlerce sekizinci sınıf öğrencisi ve ailesi LGS sonuçlarına odaklandı. Liselere giriş kapsamında uygulanan sınavın sonuçları için bekleyişleri devam eden adaylar, MEB'in açıklamasının ardından yapılacak tercihler için gün sayıyor. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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LGS sınav sonuçları, son günlerde eğitim gündeminde yer alan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Koronavirüs salgınının gölgesinde yapılan 2020 LGS'nin ardından şimdi de sonuçlar bekleniyor. İşte, MEB'in açıkladığı LGS sonuç tarihi...
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SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ
Sınav sonuçları, 16 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.
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TERCİHLER NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.
Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;