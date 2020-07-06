LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS tercihleri için takvim bilgileri!
LGS sınav sonuçları sonrası edinecekleri puanları ile tercih aşamasına geçecek olan öğrenciler, aldıkları puan ile tercih robotları aracılığıyla hesaplamalar gerçekleştirecek. LGS sınav sonuçları, tercih süreci ve sonuç açıklanma döneminin ardından ise okul kayıtları gerçekleşecek. Okul kaydını gerçekleştiren öğrenciler, farklı bir okul için nakil durumunu sorgulayabilecek. Nakiller herhangi bir değişiklik olmaması halinde okulların açılması ile de devam edecek. Peki, hepsinden önce LGS sınav sonuçları için sorgulama ekranı ne zaman açılacak? İşte, LGS sonuçları için merak edilen bazı bilgiler
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LGS sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği açıklamalara çevrildi. Şu ana kadar değerlendirme aşamasını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM), sonuçları belirtilen tarihe kadar erişime açacak. Peki, LGS sınav sonuçları ve akabinde LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında hem öğrenciler hem de eğitimcilerin merak ettiği bazı detaylar
2020 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS tercihlerinin ise şu tarihlerde yapılması bekleniyor;
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl baz alınırsa LGS sonuçları 24 Haziran'da açıklanmış, 25 Haziran tarihinde tercih tabloları yayımlanmış ve 1-12 Temmuz tarihinde tercihler alınmaya başlanmıştı.
Bu yıl LGS sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı baz alınırsa süreç şu şekilde ilerleyecektir;
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17 Temmuz: tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı 23 Temmuz-4 Ağustos: yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması 14 Ağustos: yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi 21 Ağustos: yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
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Yayımlanan tarih bilgileri afaki olup, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yerleştirme sürecine göre hesaplanmıştır. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor.