LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS tercihleri için takvim bilgileri!

LGS sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği açıklamalara çevrildi. Şu ana kadar değerlendirme aşamasını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM), sonuçları belirtilen tarihe kadar erişime açacak. Peki, LGS sınav sonuçları ve akabinde LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında hem öğrenciler hem de eğitimcilerin merak ettiği bazı detaylar



2020 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.



LGS tercihlerinin ise şu tarihlerde yapılması bekleniyor;